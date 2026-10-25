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Sabik Aji Taufan
Senin, 26 Oktober 2026 | 02.44 WIB

Ajak Anak-Anak Korban Karhutla Membaca, Rustini Muhaimin: Mereka Berhak Bermimpi

Founder Jendela Dunia Kita, Rustini Muhaimin Iskandar saat menemui anak-anak korban karhutla di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). (Istimewa)

 

JawaPos.com - Founder Jendela Dunia Kita, Rustini Muhaimin Iskandar mengajak anak-anak terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk tetap rajin membaca buku. Kondisi sulit yang sedang dihadapi tidak boleh menyurutkan semangat untuk bahagia.
 
Rustini menemui anak-anak tersebut di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). Dia memberikan semangat kepada anak-anak agar tetap menatap masa depan.
 
“Adik-adik semua tetap berhak tertawa, belajar, bermain, dan bermimpi. Mungkin sekarang ada aktivitas yang terganggu karena karhutla, tetapi jangan sampai semangat adik-adik untuk belajar ikut padam,” kata Rustini, Minggu (25/10).
 
Istri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini menyampaikan, semua anak-anak berhak mengejar cita-citanya. Sebagai orang dewasa, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak.
 
 
Baginya, buku adalah media penting bagi anak-anak untuk mengenal dunia. Oleh karena itu, anak-anak harus rajin membaca agar intelektualnya meningkat.
 
“Buku itu seperti jendela untuk melihat dunia. Lewat membaca, adik-adik bisa berpetualang, mengenal tempat-tempat baru, belajar banyak hal hebat, dan menemukan inspirasi untuk meraih cita-cita,” imbuhnya.
 
Rustini menekankan, kebiasaan membaca tidak harus dimulai dari buku yang tebal atau bacaan yang sulit. Anak-anak dapat memulainya melalui dongeng, cerita pendek, komik edukatif, maupun buku-buku yang sesuai dengan minat mereka.
 
“Tidak harus langsung membaca buku yang tebal. Pilih saja buku yang adik-adik suka. Yang penting, membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan, bukan sesuatu yang terasa membebani,” jelasnya.
 
Dia mengajak anak-anak meluangkan waktu sekitar 10-15 menit setiap hari untuk membaca. Selain menambah ilmu, membaca bisa membantu anak bertanya, berimajinasi, mengembangkan kreativitas, dan berani menyampaikan pendapat.
 
“Adik-adik semuanya istimewa dan luar biasa. Jangan takut bermimpi, jangan berhenti belajar, dan jangan pernah merasa cita-cita kalian terlalu tinggi. Teruslah membaca, teruslah belajar, karena setiap anak punya kesempatan untuk menjadi apa pun yang dicita-citakan,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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