BAZNAS Kerahkan Tim Bantu Tangani Karhutla di Kalimantan

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus menggencarkan berbagai aksi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan.

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pemadaman api hingga penyaluran bantuan kemanusiaan untuk membantu masyarakat, petugas, dan relawan yang terdampak.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian Pendayagunaan dan Pemberdayaan Idy Muzayyad mengatakan BAZNAS terus mengerahkan personel dan berbagai sumber daya untuk mendukung penanganan karhutla serta membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran hutan.

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Sejak melakukan giat penanganan karhutla hingga Sabtu (24/10), BAZNAS telah mengerahkan 70 personel respons dari berbagai wilayah, didukung personel medis di Kalimantan Tengah.

”Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Kami juga berupaya memenuhi kebutuhan petugas dan relawan serta membantu masyarakat yang terdampak asap,” kata Idy dilansir dari Antara.

Selain melakukan pemadaman langsung di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah, BAZNAS mendirikan dapur air untuk memenuhi kebutuhan minuman dan makanan ringan bagi petugas serta relawan.

BAZNAS juga mengoperasikan Rumah Sehat Oksigen di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang telah memberikan layanan kesehatan kepada 261 jiwa.

Idy menambahkan, BAZNAS turut menyalurkan berbagai bantuan logistik, antara lain masker bagi masyarakat dan siswa sekolah, makanan siap saji, susu UHT dan roti untuk anak-anak, air bersih, serta multivitamin bagi warga dan relawan.