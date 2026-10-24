Padamkan Karhutla Jatim, BNPB Tebar Garam di Langit Probolinggo hingga Pasuruan

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di langit Probolinggo, Pasuruan, dan sekitarnya pada Sabtu (24/10).

OMC di wilayah Jawa Timur (Jatim) itu dilaksanakan dengan menebar 1 ton bahan semai berupa NaCL atau yang dikenal sebagai garam, untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

OMC dilaksanakan dari Base Ops Lanudal Juanda di Sidoarjo mulai pukul 14.45-1645 WIB dengan membawa 1 ton NaCl.

”Pantauan BPBD Provinsi Jatim, potensi hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah Jatim bagian Selatan dan Barat. Kondisi ini diharapkan adanya hujan yang membantu pemadaman di kawasan terdampak,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan.

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Pelaksanaan OMC di wilayah Jatim dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor.

Selain potensi pertumbuhan awan hujan, faktor keamanan juga menjadi kendala. Salah satunya disebabkan adanya sebaran abu vulkanik aktivitas Gunung Semeru.

Rencananya, OMC juga akan dilaksanakan besok (25/10) dengan 2 sorti penerbangan di wilayah prioritas penyemaian awan.

Dalam rapat koordinasi di Jatim pada Jumat (23/10), Kepala BNPB menjelaskan, penambahan 1 helikopter water bombing dari Kalimantan Selatan akan dikirim menuju Malang.

”Selain itu, 1 pesawat OMC dari Kalimantan Barat juga dikerahkan untuk mengoptimalkan penanganan di wilayah Jatim,” jelasnya.