AHY Tegaskan Pelaku Karhutla Harus Diadili, Singgung Ancaman Kerusakan Lingkungan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Nurul Fitriana/JawaPos.com).

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengingatkan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi bagian penting dari pembangunan demi menjaga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

“Jangan biarkan terjadi kerusakan, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Itu semua harus kita adili, itu semua harus kita tegakkan, karena alam kita, bumi kita, hanya satu,” kata AHY saat memberikan orasi ilmiah dalam Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Periode II Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Nasional (UNAS) di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/10)..

AHY mengatakan, upaya menjaga lingkungan perlu berjalan beriringan dengan agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan merupakan dua hal yang tidak semestinya dipertentangkan.

Menurut AHY, peningkatan kemakmuran masyarakat harus disertai langkah konkret untuk melindungi alam agar pembangunan tidak menimbulkan kerugian bagi generasi berikutnya.

“Ketika kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat, harus dibarengi dengan agenda sustainability. Kita jaga bumi kita, lestarikan lingkungan kita,” ucap AHY.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan, termasuk akibat karhutla, dapat menimbulkan dampak yang melampaui kepentingan saat ini. Karena itu, menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang berkaitan langsung dengan masa depan anak cucu.

“Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab pada masa depan kita sendiri, anak cucu kita,” tuturnya.

Selain mengangkat isu lingkungan, AHY memberikan sejumlah pesan kepada para lulusan UNAS agar mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Ia menilai generasi muda perlu terus mengembangkan kapasitas diri supaya dapat beradaptasi dengan berbagai tantangan yang muncul di tengah dinamika zaman.

AHY menyebut lima aspek penting yang perlu diperkuat oleh para wisudawan, yakni kompetensi, kreativitas, karakter, kepemimpinan, dan kolaborasi. Kelima hal tersebut dinilai menjadi modal untuk meningkatkan kemampuan, melahirkan inovasi, membangun integritas, serta mengambil peran dalam mendorong perubahan positif.

Ia pun meminta para lulusan agar tidak memandang perubahan sebagai sesuatu yang harus selalu ditakuti. Sebaliknya, ketidakpastian perlu dihadapi dengan kesiapan, kemauan untuk terus belajar, dan kemampuan membaca peluang.

“Jangan takut dengan perubahan dan ketidakpastian, seolah-olah semuanya mengerikan dan penuh kekhawatiran,” ujarnya.

AHY berharap para lulusan UNAS dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.