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Ardini Pramitha
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.21 WIB

Alami Kecalakaan di Tol Madiun, 4 Jenazah Suporter PSS Sleman Dipulangkan

Empat suporter PSS Sleman yang meninggal dunia saat kecelakaan di KM 616+200 jalur A, Tol Ngawi-Kertosono, masuk Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dipulangkan ke rumah duka, Minggu (18/10/2026) malam. (Istimewa) - Image

Empat suporter PSS Sleman yang meninggal dunia saat kecelakaan di KM 616+200 jalur A, Tol Ngawi-Kertosono, masuk Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dipulangkan ke rumah duka, Minggu (18/10/2026) malam. (Istimewa)

JawaPos.com - Empat suporter PSS Sleman yang meninggal dunia saat kecelakaan di KM 616+200 jalur A, Tol Ngawi-Kertosono, masuk Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dipulangkan ke rumah duka, Minggu (18/10/2026) malam. 

Proses pemulangan dilakukan setelah identifikasi jenazah selesai, dengan pengawalan kepolisian.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki mengatakan pemulangan jenazah dilakukan menggunakan empat mobil ambulans yang disediakan melalui kerja sama panitia suporter dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Ambulans tiba di kamar jenazah RSUD Caruban pada Minggu malam untuk menjemput keempat korban.

"Setelah proses penjemputan selesai, polisi mengawal perjalanan ambulans menuju rumah duka di wilayah Sleman, Yogyakarta. Pengawalan juga dilakukan terhadap rombongan suporter PSS Sleman lainnya yang dipulangkan ke daerah masing-masing," kata Ridwan.

Kemudian, masih ada enam penumpang lainya yang mengalami luka-luka. 

Dua di antaranya dilaporkan mengalami luka berat di bagian kepala dan masih menjalani perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Caruban.

"Kedua korban luka berat tersebut direncanakan dirujuk ke rumah sakit di wilayah Sleman agar lebih dekat dengan keluarga," katanya. 

Berikut identitas korban meninggal dunia:

1. Novan Dika Dwi (19), warga Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

2. Fachri Maulana Al-Zaki (18), warga Desa Sumberadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

Editor: Bintang Pradewo
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