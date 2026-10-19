Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 00.13 WIB

Aksi One Man One Mask Bonek di Stadion GBT Buktikan Sepak Bola Lebih dari Sekadar Dukungan

Aksi kemanusiaan One Man One Mask yang digelar Bonek di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10/2026), menargetkan pengumpulan 5.000 masker untuk membantu korban karhutla di Kalimantan dan Sumatera. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Aksi kemanusiaan One Man One Mask yang digelar Bonek di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10/2026), menargetkan pengumpulan 5.000 masker untuk membantu korban karhutla di Kalimantan dan Sumatera. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Aksi kemanusiaan One Man One Mask yang digelar Bonek, suporter Persebaya Surabaya, berhasil mengumpulkan ribuan masker untuk korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.

Gerakan solidaritas yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10/2026), tersebut menargetkan pengumpulan 5.000 masker untuk membantu masyarakat terdampak.

Penggalangan donasi dilakukan bersamaan dengan pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Kehadiran ribuan suporter di Stadion GBT dimanfaatkan untuk mengajak Bonek dan Bonita berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui sumbangan masker.

Gerakan bertajuk One Man One Mask tersebut menjadi bentuk kepedulian komunitas suporter terhadap masyarakat yang menghadapi dampak karhutla.

Bonek tidak hanya datang memberikan dukungan kepada Green Force, tetapi juga membawa bantuan untuk saudara-saudara mereka di luar Jawa.

Berapa Masker yang Berhasil Dikumpulkan Bonek di Stadion GBT?

Relawan Bonek Disaster Response Team (BDRT) 27, Muhammad Irfan Hakim, mengungkapkan antusiasme suporter dalam aksi One Man One Mask cukup besar.

Hingga pengumpulan berlangsung pada Minggu (18/10/2026), jumlah partisipasi diperkirakan telah mencapai sekitar seribu orang yang menyumbangkan masker.

"Kira-kira detik ini, jam ini, kemungkinan ada sudah terkumpul seribuan orang yang membagikan masker untuk terbagi di beberapa gate, ada di gate 3, gate 18, sama Gate VIP," ujar Muhammad Irfan Hakim, Relawan BDRT 27 (Bonek Disaster Response Team), Minggu (18/10/2026).

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ernando Ari Sebut Pemain Persebaya Kecewa, Bayar Kekurangan di Kandang PSM - Image
Sepak Bola Indonesia

Ernando Ari Sebut Pemain Persebaya Kecewa, Bayar Kekurangan di Kandang PSM

Senin, 19 Oktober 2026 | 23.48 WIB

Persebaya Bikin 23 Tembakan, Bernardo Tavares Kecewa Ditahan PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Bikin 23 Tembakan, Bernardo Tavares Kecewa Ditahan PSS Sleman

Senin, 19 Oktober 2026 | 14.03 WIB

Persebaya Masih Tak Terkalahkan, Ernando Ari Justru Kecewa usai Ditahan PSS - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Masih Tak Terkalahkan, Ernando Ari Justru Kecewa usai Ditahan PSS

Senin, 19 Oktober 2026 | 14.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore