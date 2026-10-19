Aksi One Man One Mask Bonek di Stadion GBT Buktikan Sepak Bola Lebih dari Sekadar Dukungan

JawaPos.com — Aksi kemanusiaan One Man One Mask yang digelar Bonek, suporter Persebaya Surabaya, berhasil mengumpulkan ribuan masker untuk korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.

Gerakan solidaritas yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10/2026), tersebut menargetkan pengumpulan 5.000 masker untuk membantu masyarakat terdampak.

Penggalangan donasi dilakukan bersamaan dengan pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Kehadiran ribuan suporter di Stadion GBT dimanfaatkan untuk mengajak Bonek dan Bonita berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui sumbangan masker.

Gerakan bertajuk One Man One Mask tersebut menjadi bentuk kepedulian komunitas suporter terhadap masyarakat yang menghadapi dampak karhutla.

Bonek tidak hanya datang memberikan dukungan kepada Green Force, tetapi juga membawa bantuan untuk saudara-saudara mereka di luar Jawa.

Berapa Masker yang Berhasil Dikumpulkan Bonek di Stadion GBT? Relawan Bonek Disaster Response Team (BDRT) 27, Muhammad Irfan Hakim, mengungkapkan antusiasme suporter dalam aksi One Man One Mask cukup besar.

Hingga pengumpulan berlangsung pada Minggu (18/10/2026), jumlah partisipasi diperkirakan telah mencapai sekitar seribu orang yang menyumbangkan masker.