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Ardini Pramitha
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.06 WIB

Lewat Kongres Nasional, Syarikat Islam Dorong Indonesia Negara Berdaulat Secara Ekonomi

Pembukaan Kongres Nasional Majelis Tahkim Pimpinan Pusat Syarikat Islam ke 42 di Jatim Expo, Surabaya pada Minggu (18/10) (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Pembukaan Kongres Nasional Majelis Tahkim Pimpinan Pusat Syarikat Islam ke 42 di Jatim Expo, Surabaya pada Minggu (18/10) (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pimpinan Pusat Syarikat Islam menyoroti soal negara Indonesia, yang memiliki ketergantungan terhadap produk impor. Hal tersebut menjadi pembahasan pada pembukaan Kongres Nasional Majelis Tahkim Pimpinan Pusat Syarikat Islam ke 42, di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (18/10).

Kongres berlangsung pada 17-20 Oktober itu mengusung tema Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati. Pembukaan kongres dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Menteri Koperasi sekaligus Sekjen Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara resmi membuka kongres tersebut. Dalam sambutannya, ia berharap cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan melalui langkah nyata.

Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan, Kota Surabaya memiliki nilai historis penting bagi perjalanan organisasi tersebut. Menurutnya, Syarikat Islam memiliki rekam jejak dalam pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Kemerdekaan politik perlu diikuti dengan kemandirian ekonomi. Ketergantungan Indonesia terhadap produk impor sebagai salah satu tantangan yang perlu dijawab,” ujar Hamdan, Minggu (18/10).

Hamdan menjelaskan ada 4 fokus gerakan ekonomi yang ingin diperkuat Syarikat Islam. Yakni koperasi, ekonomi syariah, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta ekonomi ekologis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Editor: Diar Candra
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