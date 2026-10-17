Peringkat Ekonomi Jepang Merosot ke Posisi Keenam pada 2027, Kalah dari India dan Inggris

JawaPos.com - Jepang diproyeksikan turun dari peringkat keempat menjadi keenam dalam daftar ekonomi terbesar dunia pada 2027. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) nominal Jepang akan disalip India dan Inggris, di tengah pelemahan yen dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Dilansir dari Kyodo, Sabtu (17/10), proyeksi tersebut tercantum dalam laporan World Economic Outlook IMF yang dirilis awal bulan ini. Sejak 2023, Jepang berada di posisi keempat setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jerman.

IMF memperkirakan PDB nominal Jepang mencapai USD 4,3419 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi USD 4,4676 triliun pada 2027. Perhitungan untuk kedua tahun tersebut tampaknya menggunakan asumsi nilai tukar di kisaran JPY 158 per USD.

Dengan kurs USD 1 setara Rp 17.937, proyeksi PDB nominal Jepang pada 2027 tersebut setara sekitar Rp 80,1 kuadriliun.

Sementara itu, PDB India diperkirakan mencapai USD 4,5211 triliun pada 2027. Angka tersebut akan mengangkat India dari peringkat keenam menjadi ekonomi terbesar keempat dunia, sekaligus melampaui Jepang.

Inggris juga diproyeksikan menyalip Jepang. Dalam laporan triwulanan yang dirilis pada April lalu, IMF memperkirakan Inggris baru akan melampaui Jepang pada 2029. Namun, proyeksi terbaru menempatkan PDB Inggris pada USD 4,4889 triliun pada 2027, lebih tinggi daripada perkiraan untuk Jepang.

Pertumbuhan India Jauh Lebih Cepat Perbedaan laju pertumbuhan menjadi salah satu faktor utama di balik pergeseran peringkat tersebut.

Ekonomi Jepang diperkirakan tumbuh secara riil sebesar 0,7 persen pada 2026 dan 2027. Sebaliknya, ekonomi India diproyeksikan tumbuh 7 persen pada kedua tahun tersebut berdasarkan tahun fiskal.

IMF menyebut India tetap menjadi salah satu ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat, didukung permintaan domestik yang tangguh dan aktivitas sektor jasa yang kuat.