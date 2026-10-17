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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18.38 WIB

Hujan Turun di Hulu Sungai Utara Kalsel, BPBD Sebut Hasil Modifikasi Cuaca

Ilustrasi operasi modifikasi cuaca untuk penanganan Karhutla. (BNPB) - Image

Ilustrasi operasi modifikasi cuaca untuk penanganan Karhutla. (BNPB)

JawaPos.com - Hujan mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan pada Kamis (15/10) malam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSU menyebut hujan tersebut merupakan hasil Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Hujan mulai turun sekitar pukul 19.10 Wita dengan intensitas ringan hingga deras di sejumlah wilayah.

Di antaranya Kecamatan Babirik, Amuntai Tengah, Banjang, dan Danau Panggang, setelah daerah tersebut dilanda kemarau dan kabut asap selama lebih dari sebulan.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD HSU, Parnami membenarkan hujan yang turun tersebut berkaitan dengan pelaksanaan OMC. 

“Ya, benar, hasil OMC,” ujarnya seperti dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Sabtu (17/10)

Menurut Parnami, operasi modifikasi cuaca dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (16/10) kemarin. Hujan yang turun diharapkan membantu mengurangi dampak kabut asap yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat.

Turunnya hujan disambut gembira oleh warga Amuntai dan sekitarnya. Sebab, kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran, terutama karena dampaknya terhadap kenyamanan dan kesehatan pernapasan.

Sejumlah warga menyampaikan rasa syukur melalui media sosial. Amat, warga Sungai Malang, mengungkapkan kegembiraannya karena hujan akhirnya membasahi wilayah Amuntai.

“Alhamdulillah, Amuntai diguyur hujan,” ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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