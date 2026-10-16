Operasi Gabungan Satgas TNI Temukan Senjata Api dan 17 Amunisi di Maybrat

Ilustrasi Senjata api yang ditemukan oleh prajurit TNI. (Koops TNI Habema)
JawaPos.com - Melalui Operasi Gabungan Satuan Tugas (Satgas) TNI di wilayah Maybrat, Papua Barat Daya, para prajurit TNI berhasil menemukan senjata api (senpi) laras panjang Caracal dan 17 amunisi di dalam gua. Operasi itu berlangsung pada Jumat (16/10).
Berdasar keterangan resmi dari TNI, operasi tersebut melibatkan pasukan dari Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini Mobile Yonif 9 Marinir, Denkul 4/Rajawali V Yonif 411/Pandawa/6/2 Kostrad, dan Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini Kewilayahan Yonif 764/IB.
”Berhasil mendapatkan 1 pucuk senjata organik laras panjang merk Caracal beserta 17 butir amunisi kaliber 5,56 mm,” bunyi keterangan resmi TNI.
Temuan itu merupakan bagian dari Operasi Gabungan Badai Kasuari Satgas TNI yang dilaksanakan untuk memperoleh seluruh senjata Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV Sorong Raya. Berdasar hasil pendalaman informasi, para prajurit TNI berhasil menemukan senpi tersebut.
”Ini merupakan lanjutan dari pendalaman informasi tentang keberadaan tentang posisi senjata yang selama ini digunakan oleh separatis tersebut untuk tindakan makar maupun aksi teror terhadap masyarakat Kabupaten Maybrat dan menghambat pembangunan pemerintah daerah,” terang TNI.
Melalui operasi tersebut, TNI mengupayakan untuk mengurangi kekuatan OPM Kodap IV Soraya. Lebih dari itu, TNI ingin menjamin keberlangsungan pembangunan di wilayah Maybrat dan Papua Barat Daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasar data dari TNI, senjata api tersebut ditemukan di dalam gua kecil di pinggir Sungai Frambu. Saat ditemukan, senjata itu terbungkus karung bekas. Sebelumnya, para prajurit TNI juga menemukan 1 pucuk senjata jenis AK-101 beserta amunisi, bendera Bintang Kejora, dan sejumlah atribut lain,
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