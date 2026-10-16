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Syahrul Yunizar
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.38 WIB

Pesan Panglima TNI dalam Sertijab KSAD dan Wapang: Berikan Pengabdian Terbaik! 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin sertijab wapang TNI dan KSAD di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, pada Jumat (16/10). (TNI) - Image

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin sertijab wapang TNI dan KSAD di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, pada Jumat (16/10). (TNI)

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan (sertijab) Wakil Panglima (Wapang) TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Jumat (16/10). 

Kedua jabatan tersebut diserahterimakan dari dan kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Keduanya bertukar posisi dari sebagai wapang dan KSAD.

Sesuai dengan keputusan presiden pada Kamis (15/10), Jenderal Maruli yang semula menjabat sebagai KSAD menjadi wapang. Sementara Jenderal Tandyo yang sebelumnya wapang menjadi KSAD.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa Sertijab tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI yang bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

”Serta memperkuat peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Nas menyatakan bahwa panglima TNI berpesan kepada para pejabat baru tersebut untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Nas menyebut, sertijab itu sebagai cerminan komitmen TNI untuk mewujudkan organisasi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis. 

”Untuk itu, diharapkan TNI semakin optimal dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai garda terdepan pertahanan negara serta memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Editor: Kuswandi
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