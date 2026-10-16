Atasi Sampah Platik, Delegasi Internasional INC Plastic Pollution Belajar Sistem Ekonomi Sirkular   

JawaPos.com - Pengelolaan samapah plastik Koperasi Pemulung Berdaya di Serpong, Tangerang Selatan menjadi rujukan delegasi dari 13 negara untuk mempelajari model pengelolaan sampah plastik yang menghubungkan kegiatan pengumpulan, daur ulang, dan penguatan pekerja sektor informal.

Kunjungan yang menjadi bagian dari Jakarta Informal Consultation Meeting - Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution ini, ditunjukkan bagaimana kolaborasi antara industri, pemerintah, koperasi, dan pelaku informal dapat memperkuat rantai nilai daur ulang sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang inklusif.

Pertemuan yang digelar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia pada 13-14 Oktober 2026 tersebut menjadi forum pertukaran pembelajaran mengenai penanganan polusi plastik, termasuk pentingnya memastikan transisi yang adil atau just transition.

Koperasi Pemulung Berdaya mengumpulkan dan memilah botol plastik PET bekas dari wilayah Jabodetabek untuk disalurkan kembali ke rantai daur ulang. Diinisiasi AQUA pada 2010 dan berbadan hukum koperasi sejak 2013, fasilitas ini menerima hingga 6 ton botol PET bekas per hari. Kegiatannya menopang ekonomi 59 anggota koperasi dan terhubung dengan mata pencaharian sekitar 4.000 pemulung.

Public Affairs & Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengatakan keberadaan Koperasi Pemulung Berdaya menunjukkan bentuk nyata ekonomi sirkular yang menempatkan pekerja sektor informal sebagai bagian dari solusi.

"Dalam konteks Indonesia, pekerja informal telah menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang berjalan selama ini. Melalui Koperasi Pemulung Berdaya, AQUA menunjukkan bagaimana kolaborasi antara industri, pemerintah, koperasi, dan pelaku informal dapat memperkuat rantai nilai daur ulang sekaligus mendorong ekonomi sirkular yang lebih inklusif," kata Karyanto.

Koperasi Pemulung Berdaya merupakan bagian dari Gerakan #BijakBerplastik yang dijalankan AQUA sejak 2018. Gerakan ini berfokus pada pengembangan infrastruktur pengumpulan, edukasi konsumen dan masyarakat, serta inovasi kemasan yang lebih berkelanjutan. Program tersebut turut mendukung target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 persen pada 2029 sesuai Permen LHK Nomor P.75 Tahun 2019.

Dalam pilar pengumpulan, AQUA mengembangkan dan mendampingi 10 Unit Bisnis Daur Ulang di sejumlah wilayah. Bersama mitra, jaringan tersebut terhubung dengan sekitar 25.000 pemulung dan mengumpulkan 51.000 ton plastik sepanjang 2024. Model Unit Bisnis Daur Ulang dikembangkan untuk membantu menghubungkan pekerja pengumpulan dengan organisasi yang lebih kuat, akses pasar, peningkatan kapasitas usaha, serta praktik kerja yang lebih baik.