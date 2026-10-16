Dua Korban Insiden Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo Dirujuk ke RSUD Dr Soetomo

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla di kawasan Gunung Bromo, padam, Jumat (14/8). (Dokumentasi BPBD Jatim)
Humas RSUD Dr Soetomo Adin Niken menjelaskan bahwa kedua pasien itu dirujuk dari RSUD Tongas Probolinggo, Kamis (15/10/2026).
"Pasien pertama diterima IGD pukul 20.45 sudah dilaksanakan operasi pada dini hari," kata Niken kepada JawaPos.com, Jumat (16/10/2026).
Tak selang beberapa lama, pasien kedua tiba di IGD RSUD Dr Soetomo pukul 21.36 WIB.
"Pasien kedua rencananya akan menjalani operasi. Namun, dilakukan observasi terlebih dahulu," katanya.
Diberitakan sebelumnya, enam orang yang terdiri dari petugas TNBTS dan sukarelawan terjebak api saat berusaha memadamkan karhutla, Kamis (15/10/2026).
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Nahasnya, dari eman orang yang terjebak. Empat dinyatakan meninggal dunia.
Polisi sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengungkap secara rinci penyebab insiden tersebut.
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