UPN Veteran Jatim Nonaktifkan Dosen FEB yang Diduga Lakukan Pelecehan Verbal

Ilustrasi verbal bullying (Pexels/ Yan Krukau)
JawaPos.com - Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur (UPNVJT) menonaktifkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) berinisial HP yang diduga terlibat pelecehan verbal terhadap mahasiswanya.
Dugaan pelecehan itu dilakukan HP saat proses mengajar Mata Kuliah Umum (MKU) Bela Negara. HP diduga melontarkan candaan seksis.
Humas UPNVJT Nizwan Amin mengungkapkan penonaktifan HP sebagai dosen untuk mempermudah penyelidikan terhadap kasus tersebut. Serta agar peristiwa tersebut tidak terulang.
“Statusnya masih nonaktif sementara karena masih butuh beberapa tambahan lagi untuk membuat berita acara sama rekomendasi agar bisa disampaikan ke pimpinan untuk menentukan nanti sanksinya seperti apa,” kata Nizwan pada Kamis (15/10). Menurut Nizwan, pelecehan verbal termasuk dalam kategori pelanggaran tingkat menengah.
“Kalau ada bukti pendukung seperti korban yang lapor di Menfes itu kan ada yang sampai mengajak jalan keluar. Nah itu yang sampai sekarang belum lapor. Jadi yang kita fokuskan adalah yang di mana namanya pelecehan di dalam kelas itu,” terangnya.
Di sisi lain, kampus juga telah mengupayakan segala cara untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait cara pelaporan dan mengakses Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
“Kami dalam hal ini saat PPKMB sosialisasi itu dilakukan setiap fakultas. Terus di setiap fakultas itu pun juga sudah ada himbauan berupa banner terkait bullying, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kamu bisa lapor di nomor aduan di mana, kita juga buka laporan online, dan masih banyak platformnya,” jelasnya.
Dia berharap agar para korban tidak takut dalam melaporkan setiap kekerasan seksual yang dialami.“Jangan takut-takut untuk lapor karena dari situ kita bisa mendapatkan keadilan, tetapi kalau hanya untuk sekedar viral, viral itu hanya satu dua hari. Tapi keadilan itu yang akan lebih penting,” pungkasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022