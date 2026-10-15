Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Kamis, 15 Oktober 2026 | 22.52 WIB

UPN Veteran Jatim Nonaktifkan Dosen FEB yang Diduga Lakukan Pelecehan Verbal

Ilustrasi verbal bullying (Pexels/ Yan Krukau) - Image

Ilustrasi verbal bullying (Pexels/ Yan Krukau)

JawaPos.com - Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur (UPNVJT) menonaktifkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) berinisial HP yang diduga terlibat pelecehan verbal terhadap mahasiswanya.

Dugaan pelecehan itu dilakukan HP saat proses mengajar Mata Kuliah Umum (MKU) Bela Negara. HP diduga melontarkan candaan seksis.

Humas UPNVJT Nizwan Amin mengungkapkan penonaktifan HP sebagai dosen untuk mempermudah penyelidikan terhadap kasus tersebut. Serta agar peristiwa tersebut tidak terulang.

“Statusnya masih nonaktif sementara karena masih butuh beberapa tambahan lagi untuk membuat berita acara sama rekomendasi agar bisa disampaikan ke pimpinan untuk menentukan nanti sanksinya seperti apa,” kata Nizwan pada Kamis (15/10). Menurut Nizwan, pelecehan verbal termasuk dalam kategori pelanggaran tingkat menengah.

“Kalau ada bukti pendukung seperti korban yang lapor di Menfes itu kan ada yang sampai mengajak jalan keluar. Nah itu yang sampai sekarang belum lapor. Jadi yang kita fokuskan adalah yang di mana namanya pelecehan di dalam kelas itu,” terangnya.

Di sisi lain, kampus juga telah mengupayakan segala cara untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait cara pelaporan dan mengakses Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

“Kami dalam hal ini saat PPKMB sosialisasi itu dilakukan setiap fakultas. Terus di setiap fakultas itu pun juga sudah ada himbauan berupa banner terkait bullying, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kamu bisa lapor di nomor aduan di mana, kita juga buka laporan online, dan masih banyak platformnya,” jelasnya.

Dia berharap agar para korban tidak takut dalam melaporkan setiap kekerasan seksual yang dialami.“Jangan takut-takut untuk lapor karena dari situ kita bisa mendapatkan keadilan, tetapi kalau hanya untuk sekedar viral, viral itu hanya satu dua hari. Tapi keadilan itu yang akan lebih penting,” pungkasnya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Potong Anggaran MBG untuk Pendidikan, Pengamat Yakin Kuliah di PTN Gratis Sangat Mungkin - Image
Pendidikan

Potong Anggaran MBG untuk Pendidikan, Pengamat Yakin Kuliah di PTN Gratis Sangat Mungkin

Jumat, 25 September 2026 | 02.57 WIB

Diduga Mencoba Bunuh Diri, Mahasiswa FK UB Ditemukan Tak Sadarkan Diri di Kampus - Image
Berita Daerah

Diduga Mencoba Bunuh Diri, Mahasiswa FK UB Ditemukan Tak Sadarkan Diri di Kampus

Kamis, 10 September 2026 | 21.21 WIB

Kampus Dorong Penguasaan Teknologi agar Layanan Berkualitas Menjangkau Daerah - Image
Pendidikan

Kampus Dorong Penguasaan Teknologi agar Layanan Berkualitas Menjangkau Daerah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.16 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore