Diduga Mencoba Bunuh Diri, Mahasiswa FK UB Ditemukan Tak Sadarkan Diri di Kampus

Sivitas akademika UB dan relawan membantu mengevakuasi mahasiswa yang tak sadarkan diri, Kamis (10/9). (Polsek Lowokwaru)
JawaPos.com - Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FK UB) berinisial R (19) ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di kampus Kamis (10/9) pagi. Mahasiswa asal Jawa Barat itu dibawa ke RSUD dr Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk mendapat penanganan.
Kapolsek Lowokwaru Kompol Anang Tri Hananta menjelaskan, R adalah mahasiswa FK UB semester 3. Polisi menerima laporan kejadian sekitar pukul 06.00 pagi. "Yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa FK UB semester 3," kata Anang saat dikonfirmasi.
Petugas Polsek Lowokwaru mendatangi lokasi kejadian. Saat ditemukan, R masih bernapas tetapi tidak sadar. Hingga berita ini ditulis, polisi belum menyampaikan perkembangan kondisi korban. Polisi masih melakukan penanganan dan pendalaman insiden mahasiswa tersebut.
Polisi belum memberikan keterangan resmi tentang latar belakang atau penyebab yang membuat R harus mendapat penanganan medis. Terpisah, Kepala Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan UB Dwi Retnoningsih membenarkan kejadian itu di lingkungan fakultas.
Dwi menyebut mahasiswa tersebut dari angkatan FK tahun 2025. Namun, dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut karena perkara masih ditangani polisi. “Benar, anak FK angkatan 2025 yang mengalami kejadian tersebut. Sekarang sedang ditangani oleh kepolisian,” tutur Dwi.
Pihak kampus belum memberikan pernyataan resmi mengenai kondisi mahasiswa maupun latar belakang kejadian. (*)
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Jawa Pos
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