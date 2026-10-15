Pertamina Tambah Pasokan 57,9 Juta Liter BBM ke Bali, SPBU 24 Jam Diperbanyak

JawaPos.com – Pertamina Patra Niaga menambah pasokan 57,9 juta liter bahan bakar minyak (BBM) untuk mempercepat pemulihan layanan di Bali. Perusahaan juga menyiapkan penambahan 60 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang beroperasi 24 jam, memperkuat personel, serta mengerahkan tambahan armada mobil tangki.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, perusahaan mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan koordinasi lintas fungsi untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Kami memperkuat pasokan, menambah jam operasional SPBU, mengerahkan dukungan personel, serta mengoptimalkan armada distribusi. Seluruh langkah ini dilakukan secara terpadu agar penyaluran BBM semakin optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Kitty.

Dari sisi pasokan, tambahan BBM dijadwalkan tiba secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Total pasokan yang disiapkan mencapai 57,9 juta liter, terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax.

Tambahan pasokan tersebut diharapkan memperkuat ketersediaan BBM dan mendukung kelancaran distribusi ke SPBU di berbagai wilayah Bali.

Selain menambah pasokan, Pertamina Patra Niaga meningkatkan jam pelayanan SPBU di Kota Denpasar. Dari sebelumnya 24 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, perusahaan menyiapkan tambahan 60 SPBU dengan jam operasional yang sama.

Langkah tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan BBM sekaligus memberikan lebih banyak pilihan waktu pengisian.

“Penguatan operasional di lapangan menjadi perhatian utama kami. Selain memastikan pasokan terus bertambah, kami juga memperluas akses pelayanan melalui penambahan SPBU yang beroperasi 24 jam serta memperkuat kesiapan personel dan armada distribusi. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar upaya pemulihan berjalan optimal dengan tetap mengutamakan keselamatan,” tambah Kitty.

Untuk mendukung operasional, Pertamina Patra Niaga menambah operator SPBU cadangan dan berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana. Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan guna mengantisipasi kebutuhan pergantian pengemudi saat waktu istirahat.