Pertamina Pasok Pertamax Turbo untuk Safety Car MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika

JawaPos.com - Kelancaran perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit tak lepas dari kesiapan armada operasional di lintasan.

Pertamina Patra Niaga menggaransi keandalan kendaraan resmi, termasuk Safety Car MotoGP, melalui penyediaan fasilitas SPBU Modular khusus yang menyuplai BBM Pertamax Turbo.

Fasilitas ini dihadirkan langsung di dalam area sirkuit untuk menjamin seluruh kendaraan operasional dapat bekerja dengan performa puncak selama ajang balap dunia berlangsung.

Alasan Safety Car Butuh Bahan Bakar Khusus Sebagai armada vital penjaga keselamatan balapan, Safety Car menuntut performa mesin yang sangat responsif.

Pertamax Turbo dengan Research Octane Number (RON) 98 menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut.

Bahan bakar ini dilengkapi teknologi Eco Save dan Ignition Boost Formula (IBF) yang dirancang khusus untuk mesin berperforma tinggi.

Kombinasi tersebut berfungsi menjaga kebersihan mesin, meningkatkan efisiensi pembakaran, serta memberikan akselerasi yang lebih optimal di lintasan.

Keandalan BBM ini diakui langsung oleh Candido, pemandu Safety Car MotoGP asal Spanyol. Menurut dia, pasokan BBM dengan oktan tinggi sangat krusial dalam mendukung tugasnya di lapangan.

"Untuk Safety Car di Indonesia, Pertamax Turbo adalah pilihan utama kami. Kami membutuhkan performa mesin terbaik, dan Pertamax Turbo mampu memberikan performa tersebut," kata Candido, Sabtu (10/10).