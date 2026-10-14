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Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 17.35 WIB

Karhutla Belum Pengaruhi Penerbangan di Bandara Sam Ratulangi Manado

Ilustrasi pesawat mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. (Dok/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pesawat mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Radityo Ari Purwoko mengatakan kabut asap akibat banyaknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum mempengaruhi aktivitas penerbangan di bandara tersebut.

"Aktivitas penerbangan di Bandara Sam Ratulangi Manado tetap berjalan normal meski asap dampak kebakaran hutan semakin pekat dan meluas di Sulut," kata GM Bandara Sam Ratulangi Manado Radityo Ari Purwoko, Rabu.

Dia mengatakan sesuai informasi dari BMKG, asap karhutla di Sulut merupakan kiriman dari Kalimantan dan Papua serta ada juga sebagian terjadi di Sulut.

"Sampai saat ini, kami memastikan kondisi bandara tetap aman," katanya. 

Radityo mengatakan pihaknya juga terus memantau cuaca dan jarak pandang untuk menjaga keselamatan penerbangan dan sampai saat ini, Bandara Sam Ratulangi tidak ada kendala, masih aman dan tentunya selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan jarak pandang, kondisi angin, cuaca dan hak itu selalu disampaikan kepada pilot.

Menurutnya, tidak ada pembatalan penerbangan di Bandara Sam Ratulangi Manado akibat kondisi Karhutla tersebut, bahkan bandara ini menerima pengalihan penerbangan dari sejumlah daerah yang mengalami gangguan cuaca.

Bandara Sam Ratulangi Manado melayani sekitar 50 aktivitas penerbangan setiap hari.

Karena itu, pihak bandara terus menjalankan prosedur keselamatan, termasuk memantau perkembangan cuaca dan jarak pandang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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