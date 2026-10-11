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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 06.30 WIB

Kunjungan ke Bali, Megawati Soroti Parahnya Abrasi di Pantai Kuta akibat Perubahan Iklim

Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyoroti ancaman perubahan iklim dalam penanganan abrasi di Pantai Kuta, Badung, Bali. (ANTARA) - Image

Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyoroti ancaman perubahan iklim dalam penanganan abrasi di Pantai Kuta, Badung, Bali. (ANTARA)

JawaPos.com - Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyoroti ancaman perubahan iklim dalam penanganan abrasi di Pantai Kuta, Badung, Bali.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” kata Megawati saat meninjau langsung kondisi pesisir, dikutip Minggu (11/10).

Megawati mengingatkan bahwa persoalan perubahan iklim ini sudah dibahas bertahun-tahun lalu, sehingga generasi penerus harus mampu mencari solusi terbaik.

Kunjungan peninjauan di kawasan Pantai Kuta turut didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Dalam arahannya, Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya penanganan abrasi secara terpadu, karena Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai negara kepulauan.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujarnya pula.

BRIN juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan ego sektoral serta mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan yang selaras dengan kearifan lokal dalam hal penanganan abrasi pantai.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya sambil mendorong penerapan filosofi Tri Hita Karana untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.

Menurut Megawati, perhatian terhadap ancaman lingkungan menjadi semakin mendesak, mengingat kondisi abrasi di Pantai Kuta dilaporkan kian mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat.

Editor: Estu Suryowati
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