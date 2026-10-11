Gandeng Tsinghua, KEK Kura Kura Bali Kembangkan AI hingga Teknologi Kuantum 

JawaPos.com - Penguatan investasi, industrialisasi, dan kemitraan industri menjadi bagian penting dari upaya Indonesia mempercepat transformasi ekonomi dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Ali Murtopo Simbolon, menegaskan bahwa KEK Kura Kura Bali menjadi salah satu ruang strategis bagi pengembangan kerja sama Indonesia–Tiongkok di bidang teknologi dan industri.

Ia mengatakan, kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan artificial intelligence (AI), riset dan pengembangan digital, semikonduktor, hingga teknologi kuantum, sekaligus mempertemukan dunia akademik dan industri.

“Dalam situasi persaingan dan ketidakpastian global, Indonesia menawarkan ruang yang aman bagi pengembangan akademik dan kolaborasi industri. Tsinghua Southeast Asia Center (TSEA) dapat menjadi jembatan antara Tiongkok, kawasan Asia Tenggara, dan dunia,” ujar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (11/10).

Ali mengatakan, penguatan kerja sama tersebut didukung oleh semakin besarnya kehadiran investor Tiongkok di KEK. Indonesia saat ini memiliki 25 KEK dengan luas sekitar 23.797,88 hektare, yang telah mencatat investasi kumulatif sekitar USD20,7 miliar, melibatkan 481 badan usaha, dan menciptakan lebih dari 283 ribu lapangan kerja.

Pada Triwulan II 2026, sebanyak 97 dari 481 tenant KEK atau sekitar 20 persen merupakan perusahaan asal Tiongkok.

Ali menegaskan, ke depan kerja sama tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga pada penguatan teknologi, riset, sumber daya manusia, dan kapasitas industri nasional.

“Indonesia ingin memastikan bahwa kehadiran investasi menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujarnya.