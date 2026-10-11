Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.09 WIB

6 Penyebab Anak Muda Merasa Tua Sebelum Waktunya, Psikologi di Balik Kesehatan Mental Terabaikan

Penyebab anak muda merasa tua, psikologi kesehatan mental yang terabaikan./Magnific/ magnific - Image

Penyebab anak muda merasa tua, psikologi kesehatan mental yang terabaikan./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Fenomena anak muda merasa tua sebelum waktunya semakin sering dibicarakan, dan tidak selalu berkaitan dengan sebutan jiwa tua yang manis.

Dalam psikologi, perasaan menua dini kerap berakar pada masalah serius yang memengaruhi kesehatan mental maupun kondisi fisik seseorang.

Alasan di baliknya sering menyedihkan, tetapi banyak dampaknya bersifat reversibel apabila seseorang mulai menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (11/10), berikut enam hal berat yang umumnya dialami anak muda merasa tua padahal usianya belum jauh beranjak.

1. Kelelahan kerja sebelum waktunya

Kelelahan kerja adalah bagian wajar kehidupan, tetapi ketika beban menumpuk tanpa pemulihan, tubuh dan pikiran perlahan kehabisan tenaga sepenuhnya.

Saat kondisi itu terjadi, urutan prioritas berubah, dan akhir pekan tak lagi dipakai untuk bepergian atau bertemu teman dekat.

Menghabiskan tenaga untuk bersosialisasi terasa memberatkan, sehingga lama-kelamaan seseorang terisolasi dan kesepian tanpa benar-benar menyadari penyebab yang sesungguhnya terjadi.

Generasi muda yang kelelahan cenderung memilih kegiatan yang dikaitkan dengan orang lanjut usia, seperti merajut atau diam di rumah.

Pilihan tersebut bukan karena kesukaan, melainkan cara menghemat energi, berbeda dengan sebutan jiwa tua yang dipandang bijak dan romantis.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Doomscrolling, Kebiasaan Scroll Konten Negatif yang Bisa Ganggu Kesehatan Mental - Image
Kesehatan

Doomscrolling, Kebiasaan Scroll Konten Negatif yang Bisa Ganggu Kesehatan Mental

Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Psikologi Ungkap 10 Kalimat Ini Jadi Tanda Depresi, Kesehatan Mental Terganggu, dan Sulit Bahagia - Image
Lifestyle

Psikologi Ungkap 10 Kalimat Ini Jadi Tanda Depresi, Kesehatan Mental Terganggu, dan Sulit Bahagia

Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.34 WIB

8 Cara yang Dilakukan Atasan yang Dapat Merusak Kesehatan Mental Kamu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Cara yang Dilakukan Atasan yang Dapat Merusak Kesehatan Mental Kamu Menurut Psikologi

Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore