6 Penyebab Anak Muda Merasa Tua Sebelum Waktunya, Psikologi di Balik Kesehatan Mental Terabaikan

JawaPos.com – Fenomena anak muda merasa tua sebelum waktunya semakin sering dibicarakan, dan tidak selalu berkaitan dengan sebutan jiwa tua yang manis.

Dalam psikologi, perasaan menua dini kerap berakar pada masalah serius yang memengaruhi kesehatan mental maupun kondisi fisik seseorang.

Alasan di baliknya sering menyedihkan, tetapi banyak dampaknya bersifat reversibel apabila seseorang mulai menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (11/10), berikut enam hal berat yang umumnya dialami anak muda merasa tua padahal usianya belum jauh beranjak.

1. Kelelahan kerja sebelum waktunya

Kelelahan kerja adalah bagian wajar kehidupan, tetapi ketika beban menumpuk tanpa pemulihan, tubuh dan pikiran perlahan kehabisan tenaga sepenuhnya.

Saat kondisi itu terjadi, urutan prioritas berubah, dan akhir pekan tak lagi dipakai untuk bepergian atau bertemu teman dekat.

Menghabiskan tenaga untuk bersosialisasi terasa memberatkan, sehingga lama-kelamaan seseorang terisolasi dan kesepian tanpa benar-benar menyadari penyebab yang sesungguhnya terjadi.

Generasi muda yang kelelahan cenderung memilih kegiatan yang dikaitkan dengan orang lanjut usia, seperti merajut atau diam di rumah.