Anggota DPR Athari Gaudi soal Banjir Padang: Utamakan Kebutuhan Warga Terdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi. (DPR via Antara)
JawaPos.com – Banjir di Kota Padang, Sumatra Barat menjadi atensi Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi.
Ia meminta pemenuhan kebutuhan warga terdampak menjadi perhatian utama dalam penanganan bencana banjir tersebut.
Ia berpesan agar proses evakuasi berjalan lebih cepat, terutama bagi warga yang masih terjebak banjir dan butuh pertolongan.
"Dalam situasi seperti ini, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Warga yang terdampak perlu segera mendapatkan pertolongan dan dipastikan berada di tempat yang aman," kata Athari di Jakarta, Sabtu (10/10) sebagaimana dilansir dari Antara.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar I itu meminta agar petugas di lapangan memastikan bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memerlukan penanganan khusus.
"Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat berlindung harus diperhatikan agar masyarakat bisa melewati kondisi darurat ini dengan baik," lanjutnya.
Ia juga berharap penanganan banjir tidak berhenti setelah air surut, karena upaya pemulihan warga terdampak juga memerlukan perhatian.
"Setelah kondisi mulai membaik, masyarakat juga perlu mendapat perhatian agar bisa kembali beraktivitas dengan aman. Kita berharap seluruh warga terdampak diberi keselamatan dan situasi segera pulih," ujar Athari.
Sebelumnya, banjir melanda Kota Padang setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu siang.
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