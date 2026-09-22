Akses Jalan Solok-Padang Terputus Akibat Diterjang Banjir Bandang

JawaPos.com - Akses jalan Solok-Padang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, putus sementara akibat tertutup material banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut pada Senin (21/9) malam.

Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung di Arosuka, Selasa, mengimbau pengendara yang hendak menuju Padang dari Solok maupun sebaliknya untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang.

"Akibat material banjir bandang yang menutupi jalan Solok-Padang, sementara waktu tidak bisa dilalui," katanya.

Ia meminta pengendara tidak memaksakan diri melintasi jalur yang terdampak banjir bandang untuk menghindari risiko kecelakaan.

Pihaknya bersama personel lainnya saat ini masih berupaya membersihkan material banjir bandang yang menutupi badan jalan, agar akses tersebut dapat kembali dilalui.

Selain itu berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, banjir bandang menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Arosuka pada Senin sekitar pukul 20.00 WIB.

Tim gabungan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Damkar Kabupaten Solok, serta masyarakat, langsung melakukan evakuasi dan penyelamatan setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut.

Petugas gabungan juga melakukan penanganan di sejumlah lokasi yang terdampak untuk mengantisipasi risiko terhadap masyarakat dan pengguna jalan.