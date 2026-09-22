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Antara
Selasa, 22 September 2026 | 15.04 WIB

Akses Jalan Solok-Padang Terputus Akibat Diterjang Banjir Bandang

Kasat Lantas Polres Solok Arosuka, IPTU Akbar Kharisma Tanjung. (ANTARA/Tangkapan layar media sosial instagram polres Solok Arosuka) - Image

Kasat Lantas Polres Solok Arosuka, IPTU Akbar Kharisma Tanjung. (ANTARA/Tangkapan layar media sosial instagram polres Solok Arosuka)

JawaPos.com - Akses jalan Solok-Padang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, putus sementara akibat tertutup material banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut pada Senin (21/9) malam.

Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung di Arosuka, Selasa, mengimbau pengendara yang hendak menuju Padang dari Solok maupun sebaliknya untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang.

"Akibat material banjir bandang yang menutupi jalan Solok-Padang, sementara waktu tidak bisa dilalui," katanya.

Ia meminta pengendara tidak memaksakan diri melintasi jalur yang terdampak banjir bandang untuk menghindari risiko kecelakaan.

Pihaknya bersama personel lainnya saat ini masih berupaya membersihkan material banjir bandang yang menutupi badan jalan, agar akses tersebut dapat kembali dilalui.

Selain itu berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, banjir bandang menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Arosuka pada Senin sekitar pukul 20.00 WIB.

Tim gabungan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Damkar Kabupaten Solok, serta masyarakat, langsung melakukan evakuasi dan penyelamatan setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut.

Petugas gabungan juga melakukan penanganan di sejumlah lokasi yang terdampak untuk mengantisipasi risiko terhadap masyarakat dan pengguna jalan.

Masyarakat di kawasan terdampak diminta tetap waspada dan menjauhi aliran sungai serta lokasi yang berpotensi membahayakan selama proses penanganan bencana berlangsung.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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