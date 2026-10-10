BP Batam Klaim Proses Pergeseran Warga Terdampak Proyek Rempang Eco City Sekarang Lebih Smooth

JawaPos.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengeklaim proses pergeseran warga terdampak proyek Rempang Eco City kini berjalan lebih lancar atau smooth dibandingkan pada awal proyek bergulir.

Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam Irfan Syakir Widyasa mengatakan, pendekatan terhadap warga terdampak tak hanya pemenuhan kebutuhan rumah.

Pemerintah juga menyiapkan lahan bersertifikat, fasilitas pendukung, hingga peluang pengembangan ekonomi sesuai potensi dan kemampuan warga.

”Untuk progres pergeserannya relatif lebih baik dibanding awal-awal proyek ini terlaksana. Nah, jadi relatif sekarang sudah sangat smooth. Bukan berarti sudah selesai semua, tapi satu per satu saat kita makin manusiawi berikan ruang hidupnya,” katanya kepada wartawan, Sabtu (10/10).

Ia menjelaskan, warga mendapatkan tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik serta rumah tipe 45.

Selain hunian, ruang hidup warga juga disiapkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dermaga, hingga bantuan kapal bagi warga yang beraktivitas sebagai nelayan.

Pengembangan ekonomi warga turut menjadi perhatian. Bersama Kementerian Transmigrasi, warga diarahkan untuk mengembangkan usaha sesuai minat, bakat, dan kemampuan masing-masing.

Sebagian diarahkan menjadi petani pekarangan, sementara warga yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tetap didorong melanjutkan aktivitasnya.

Irfan mengakui, proses pengembangan Rempang Eco City sejak awal menghadapi berbagai tantangan.