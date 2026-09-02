Pemkot Batam Fokuskan Anggaran di Sektor Layanan Publik dan lingkungan, Pilih Tak Bergantung APBN

JawaPos.com - Pemkot Batam mengarahkan Perubahan APBD 2026 untuk peningkatan layanan publik dan penanganan persoalan lingkungan, termasuk banjir, pengelolaan sampah, kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, peningkatan kualitas layanan publik menjadi salah satu perhatian dalam Perubahan APBD 2026, seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar yang lebih baik.

”Dalam hal efisiensi belanja daerah, alokasi anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan,” kata Amsakar seperti dilansir dari Antara di Batam.

Pada sektor pembangunan dan lingkungan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi meningkat 20,98 persen.

”Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan perbaikan kualitas jalan,” ujar Amsakar Achmad.

Di bidang sosial dan pelayanan dasar, Pemkot Batam berkomitmen meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan serta kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

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Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga dipertahankan.

Sementara dari sisi pendapatan, target pajak daerah dalam perubahan APBD meningkat 7,21 persen dari Rp 2,09 triliun menjadi Rp 2,25 triliun.