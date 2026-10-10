Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.41 WIB

Poltekkes Kemenkes Bandung Bantah Mahasiswinya Terlibat Video Asusila Viral

Klarifikasi Poltekkes Kemenkes Bandung soal video syur yang viral. (Instagram @polkesbandung) - Image

Klarifikasi Poltekkes Kemenkes Bandung soal video syur yang viral. (Instagram @polkesbandung)

JawaPos.com - Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Bandung membantah tuduhan bahwa perempuan dalam video asusila yang beredar di media sosial merupakan mahasiswinya. 

Hasil penelusuran dan verifikasi kampus, Poltekkes Kemenkes Bandung memastikan individu dalam video tersebut bukan bagian dari kampus.

“Individu yang terdapat dalam video tersebut bukan merupakan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bandung,” demikian pernyataan resmi kampus dalam klarifikasinya, dikutip Sabtu (10/10).

Poltekkes Kemenkes Bandung juga menegaskan, seragam yang dikenakan perempuan dalam video syur itu tidak sesuai dengan atribut resmi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.

Poltekkes Kemenkes Bandung menjelaskan, ketidaksesuaian terlihat dari desain pakaian, bentuk dan tata letak logo, serta identitas visual lainnya.

Poltekkes Kemenkes Bandung menyayangkan beredarnya video yang mencatut nama institusi tersebut.

Pihak kampus mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan video yang belum terverifikasi dan lebih bijak menggunakan media sosial.

“Penyebaran konten maupun informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak negatif dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas pihak kampus.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Mau Konten Video Syur Tersebar Lagi, Rebecca Klopper Konsultasi dengan Polisi - Image
Entertainment

Tak Mau Konten Video Syur Tersebar Lagi, Rebecca Klopper Konsultasi dengan Polisi

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.18 WIB

Akui Video Dugem dan Narkoba di Rutan Depok, Tim Gabungan Ditjenpas Turun Tangan - Image
Nasional

Akui Video Dugem dan Narkoba di Rutan Depok, Tim Gabungan Ditjenpas Turun Tangan

Senin, 5 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Feri Amsari Unggah Video Lama Rocky Gerung yang Nyatakan Akan Tolak Jabatan - Image
Politik

Feri Amsari Unggah Video Lama Rocky Gerung yang Nyatakan Akan Tolak Jabatan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.15 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore