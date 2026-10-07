Tak Mau Konten Video Syur Tersebar Lagi, Rebecca Klopper Konsultasi dengan Polisi

JawaPos.com - Rebecca Klopper mendatangi Bareskrim Polri pada hari ini, Rabu (7/10), dengan didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Kedatangan Rebecca Klopper kali ini bukan karena adanya laporan atau ancaman baru. Ia bersama tim hukumnya datang untuk tujuan berkonsultasi mengenai aspek hukum, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sandy Arifin menjelaskan, konsultasi tersebut berkaitan dengan perkara penyebaran konten asusila yang sebelumnya telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Rebecca sudah mengonfirmasi dan mengklarifikasi ke polisi terkait kasus yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pelaku sudah divonis tiga tahun,” kata Sandy Arifin di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (7/10).

Menurut Sandy, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi. Hingga saat ini, Rebecca disebut belum mengalami ancaman baru yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

"Belum terjadi (lagi), tadi kami masih sebatas konsultasi aja," tuturnya.

Kuasa hukum Rebecca menilai, koordinasi dengan pihak kepolisian penting sekali dilakukan untuk memastikan adanya langkah perlindungan apabila di kemudian hari muncul persoalan baru terkait kasus serupa.

Terlebih, kasus penyebaran konten asusila yang pernah menyeret Rebecca Klopper telah menjadi perkara pidana dan berujung pada vonis pidana terhadap pelaku. Karena itu, tim hukum Rebecca ingin memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.