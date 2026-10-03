Feri Amsari Unggah Video Lama Rocky Gerung yang Nyatakan Akan Tolak Jabatan

Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). (Tim Media Presiden)

JawaPos.com - Pelantikan Rocky Gerung sebagai salah seorang dewan pertimbangan presiden (wantimpres) Prabowo Subianto mendapat sorotan dari banyak pihak. Termasuk oleh aktivis yang selama ini kerap mengkritisi pemerintah seperti Feri Amsari.

Dilihat dari unggahan pada akun media sosial resminya, Feri Amsari mengunggah video lama yang menunjukkan percakapan dirinya dengan Rocky. Dalam unggahan dengan caption kalau sewaktu-waktu itu, Feri sempat bertanya kepada Rocky Gerung.

”Kalau tiba-tiba memang panggilan untuk mengabdi itu datang,” ucap Feri dalam video tersebut.

”Saya bilang kalau tawaran itu datang, saya akan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya menolak,” jawab Rocky.

Tidak hanya Feri, beberapa akun media sosial lain juga mengunggah konten serupa. Mereka menyindir Rocky yang kerap melempar kritik kepada pemerintah namun pada akhirnya ikut bergabung dengan pemerintah sebagai salah seorang wantimpres.

Resmi Jadi Wantimpres Presiden Prabowo Sebelumnya diberitakan bahwa Rocky Gerung resmi masuk dalam jajaran pemerintahan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jumat (2/10), usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta.

Masuknya Rocky langsung menjadi sorotan publik, mengingat dia selama ini dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, bahkan terkesan berseberangan.

Usai dilantik, Rocky menegaskan bahwa keberadaannya di lembaga tersebut tidak semata-mata untuk mengkritik Presiden Prabowo. Dia menyebut anggota Wantimpres memiliki tugas memberikan kritik, saran, sekaligus menyampaikan beragam persepsi yang berkembang terkait kebijakan pemerintah.