Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 05.03 WIB

Komisi XIII DPR RI Evaluasi Layanan Hukum di Jatim, Kanwil Kemenkum Paparkan Capaian dan Tantangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar pertemuan dengan DPR RI pada Jumat (9/10) di Malang. (Istimewa) - Image

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar pertemuan dengan DPR RI pada Jumat (9/10) di Malang. (Istimewa)

JawaPos.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar pertemuan dengan DPR RI. Pertemuan keduanya terjadi di Hotel Grand Mercure Malang Mirama pada Jumat (9/10).

Dalam pertemuan itu Kanwil Kemenkum Jatim memaparkan capaian, tantangan, dan langkah penguatan layanan hukum dalam kegiatan penyampaian jawaban atas pertanyaan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.

Kepala Kanwil Kemenkum Saiful Sahri hadir bersama jajaran pimpinan tinggi pratama dan pegawai Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti, S.E., M.M., beserta anggota Komisi XIII lainnya dan para mitra kerja terkait. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan dan kualitas layanan publik di bidang hukum.

Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Timur memberikan tanggapan atas empat isu utama. Yaitu komersialisasi dan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), mutu serta pengawasan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, serta pengawasan Notaris dan harmonisasi peraturan daerah.

Pada bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kanwil Kemenkum Jawa Timur menyampaikan berbagai upaya untuk memperluas pelindungan KI melalui pendekatan langsung kepada perguruan tinggi dan pelaku usaha.

“Hingga saat ini, telah terjalin 178 perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi dan terbentuk 141 Sentra KI Kampus, termasuk 19 sentra di wilayah Malang Raya,” tulis Kanwil Kemenkum Jatim dalam surel kepada JawaPos.com. 

Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui kegiatan bagi 200 peserta pada 4 Maret lalu, pendampingan pemeliharaan paten pada 26 Agustus lalu, serta pendampingan 20 Merek Kolektif KKMP Kota Batu.

Jawa Timur tercatat memiliki 199 Merek Kolektif KD/KMP terdaftar. Angka itu merupakan jumlah terbanyak secara nasional berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut. Jumlah itu ditargetkan bertambah 190 merek hingga akhir 2026, sehingga mencapai 389 merek. Sementara itu, pada 2025, wilayah Malang Raya mencatat 12.324 permohonan Kekayaan Intelektual atau sekitar 20 persen dari total permohonan di Jawa Timur.

Pada aspek layanan bantuan hukum, Saiful Sahri menegaskan bahwa keberhasilan Posbankum tidak cukup diukur dari jumlah pembentukannya. “Tetapi juga dari fungsi dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Saiful. Kanwil Kemenkum Jawa Timur melakukan pembinaan dan supervisi terhadap 38 kabupaten/kota, dengan cakupan sekitar 8.495 Posbankum desa dan kelurahan beserta paralegalnya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kanwil Kemenkum Jatim Hadirkan Konsultasi Layanan Hukum Bagi Mahasiswa di WCCO - Image
Surabaya Raya

Kanwil Kemenkum Jatim Hadirkan Konsultasi Layanan Hukum Bagi Mahasiswa di WCCO

Sabtu, 19 September 2026 | 15.33 WIB

Kanwil Kemenkum Jatim Sosialisasikan Regulasi Hak Cipta dan Royalti bagi Pelaku Usaha dan Industri Musik - Image
Nasional

Kanwil Kemenkum Jatim Sosialisasikan Regulasi Hak Cipta dan Royalti bagi Pelaku Usaha dan Industri Musik

Selasa, 19 Mei 2026 | 18.12 WIB

Kanwil Kemenkum Jatim Resmikan Klinik Kekayaan Intelektual (KI) di Bawean - Image
Surabaya Raya

Kanwil Kemenkum Jatim Resmikan Klinik Kekayaan Intelektual (KI) di Bawean

Senin, 18 Mei 2026 | 18.35 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore