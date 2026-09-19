Kanwil Kemenkum Jatim Hadirkan Konsultasi Layanan Hukum Bagi Mahasiswa di WCCO

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mengenalkan berbagai layanan hukum lewat What’s up Campus Call Out (WCCO) di Universitas Airlangga, Surabaya (Istimewa).
JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Kanwil Kemenkum Jatim), mengenalkan berbagai layanan hukum lewat What’s up Campus Call Out (WCCO). Acara yang digelar Kementerian Hukum Republik Indonesia di Airlangga Convention Center pada Kamis (17/9), didatangi ribuan mahasiswa maupun masyarakat umum.
Mahasiswa dari berbagai kampus memadati booth pelayanan untuk berkonsultasi soal hukum, salah satunya kekayaan intelektual. Petugas layanan memberikan informasi mengenai proses dan alur dalam mengurus pendaftaran jenama.
Masyarakat tampak berdiskusi dengan petugas mengenai alur kepengurusan warisan. Menanggapi konsultasi tersebut, layanan Balai Harta Peninggalan memberikan sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Jatim Raden Fadjar Widjanarko mengapresiasi antusiasme pengunjung, dalam berdiskusi untuk memperoleh informasi mengenai layanan hukum.
“Ini merupakan tanda positif bahwa masyarakat menyadari pentingnya hukum sebagai pelindung hak pada berbagai inovasi yang dihasilkan,” ujar Raden Fadjar. Hal tersebut menjadi cerminan untuk terus memberikan kemudahan akses pelayanan hukum, terutama pada mahasiswa sebagai salah satu pihak kontributor dalam berbagai karya inovasi.
Menurut Raden, booth Kanwil Kemenkum pada acara WCCO juga menjadi wadah dalam menyediakan kebutuhan mahasiswa mengenai konsultasi layanan hukum. Booth ini menjadi tempat yang strategis bagi mahasiswa untuk memperoleh sosialisasi prosedur pengurusan layanan.
“Kanwil Kemenkum Jatim terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa, agar layanan dapat diakses secara mudah dan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Raden.
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