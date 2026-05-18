Kanwil Kemenkum Jatim Resmikan Klinik Kekayaan Intelektual (KI) di Bawean

Kepala Kanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto (dua dari kiri) dan Camat Sangkapura Bawean Umar Junid (tiga dari kiri) saat peresmian Klinik Kekayaan Intelektual (KI) di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Sangkapura, Jumat (8/5). (Humas Kanwil Kemenkum Jatim)
JawaPos.com - Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur terus membuat gebrakan terkait hak kekayaan intelektual. Yang terbaru, kanwil meresmikan Klinik Kekayaan Intelektual (KI) di Pulau Bawean.
Acara yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sangkapura ini dilakukan untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat kepulauan tersebut.
Peresmian Klinik KI ini dirangkaikan dengan penyerahan perdana tanda terima pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang pengajuannya dilakukan melalui akun milik Klinik Kekayaan Intelektual Muhammadiyah Sangkapura.
Baca Juga:Pep Guardiola Perintahkan Para Pemain Tak Rayakan Pesta Usai Manchester City Sukses Menjuarai Piala FA
Momentum itu menjadi simbol dimulainya pelayanan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual secara lebih dekat dan mudah diakses masyarakat Bawean.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto mengatakan, kehadiran Klinik KI di Bawean merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha dan pemilik karya intelektual lokal.
“Pelayanan yang kita berikan harus memberikan kepastian hukum. Untuk itu negara hadir mewujudkannya. Kesejahteraan Masyarakat harus meningkat. Itu tujuan akhir dari adanya pelayanan kepada masyarakat,” ujar Haris.
Menurut Haris, Klinik KI diharapkan menjadi pusat layanan dan edukasi terkait perlindungan kekayaan intelektual di Pulau Bawean. Melalui klinik tersebut, masyarakat dapat memperoleh pendampingan. Mulai dari konsultasi hingga proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.
"Hari ini Kanwil Kemenkum Jawa Timur mengadakan perjanjian kerja sama dengan Muhammadiyah Sangkapura. Harapannya melalui Klinik Kekayaan Intelektual ini menjadi kepanjangan dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur untuk membantu masyarakat terkait pendaftaran kekayaan intelektual,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusi dengan Camat Sangkapura, masih banyak potensi kekayaan intelektual khas Bawean yang belum didaftarkan secara resmi. Padahal, menurut dia, perlindungan hukum menjadi hal penting agar karya maupun produk lokal tidak diklaim pihak lain.
"Hasil diskusi dengan Pak Camat Sangkapura ternyata banyak kekayaan intelektual dari Pulau Bawean yang belum didaftarkan. Sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan berbagai kekayaan intelektual yang ada di Bawean ini sebelum masyarakat di tempat lain mendaftarkannya,” ungkap Haris.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong