World Coconut Day 2026, Menko Zulhas Sebut Kelapa Komoditas yang Sangat Strategis

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberi sambutan pada Pembukaan World Coconut Day 2026 di Courtyard by Marriot Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026). World Coconut Day 2026 mengangkat tema Kelapa di Tengah Ketidakpastian: Menjamin Pangan, Energi, dan Penghidupan yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong dampak nyata bagi pengembangan industri kelapa dunia. ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa (ANTARA FOTO/I GEDE FERLIAN SEPTA WAHYUSA)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada acara World Coconut Day 2026 mengatakan, kelapa adalah komoditas yang sangat strategis dan memiliki nilai tambah yang tinggi.
"Perkebunan dan hilirisasi produk kelapa mendapat perhatian khusus Bapak Presiden," kata Zulhas di Manado, Kamis.
Menurut Menkop, berkali-kali topik hilirisasi kelapa menjadi topik pembahasan rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden.
Karena itu, ia menjelaskan, tugas yang dulu dikenal dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dulu dikelola oleh Kementerian Ekonomi, sekarang dipindah ke Kemenko Pangan.
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"Tinggal menunggu harmonisasi. Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas yang utama untuk kita kembangkan," katanya.
Menurut Zulhas, nilai ekonomi kelapa sekarang ini lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain.
Bahkan teman-teman penghasil sawit mengatakan, komoditas kelapa sekarang lebih menguntungkan, jauh lebih tinggi nilainya daripada hasil perkebunan lainnya.
"Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada para delegasi negara-negara anggota International Coconut Community (ICC)," katanya.
Menko Zulhas juga memberikan apresiasi kepada ICC atas penyelenggaraan perayaan tahun ini yang mengangkat tema Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods.
"Sektor pertanian dan pangan dikukuhkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional untuk Indonesia," katanya.
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