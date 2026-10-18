Jerry Hermawan Lo Bangun Pabrik Kelapa di Riau, Target Olah 2 Juta Butir per Hari

JawaPos.com - Pengusaha Jerry Hermawan Lo memperluas bisnis hilirisasi kelapa melalui PT Royal Agro Industri (RAI). Perusahaan tersebut menargetkan kapasitas pengolahan lebih dari 2 juta butir kelapa per hari setelah penambahan peralatan produksi dan pembangunan pabrik baru di Riau.

CEO PT RAI Johanna atau Anna mengatakan, perusahaan telah membeli peralatan pengolahan kelapa dari Beyond, Tiongkok. Mesin baru tersebut akan ditempatkan di pabrik Manado, Sampit, dan Riau untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Pabrik Manado dan Sampit akan mendapatkan tambahan jalur produksi. Sementara itu, peralatan di pabrik Riau akan dipasang untuk mendukung operasional sejak awal.

“Tahun depan (2027), semua alat baru sudah bisa digunakan untuk produksi,” kata Anna.

Dengan penambahan peralatan tersebut, PT RAI akan memproduksi berbagai produk olahan kelapa, termasuk kelapa parut kering atau desiccated coconut rendah lemak dan tinggi lemak. Perusahaan juga menghasilkan santan, arang, serat kelapa atau cocofiber, media tanam cocopeat, serta minyak kelapa mentah atau crude coconut oil.

Anna menjelaskan, pabrik Riau dirancang untuk mengolah hingga 1 juta butir kelapa per hari. Sementara itu, pabrik Manado memiliki kapasitas 500 ribu butir per hari, Sampit 350 ribu butir, dan Maluku 250 ribu butir.

“Artinya, PT RAI memiliki kapasitas untuk mengolah 2 juta lebih butir kelapa per hari,” kata Anna.

Dorong Nilai Tambah Kelapa

Founder JHL Group sekaligus pemilik PT RAI Jerry Hermawan Lo mengatakan, pengembangan industri pengolahan kelapa bertujuan mengoptimalkan potensi komoditas tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.