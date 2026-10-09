Dua Tugboat Pertamina Berhasil Evakuasi 17 Kru MV Khatulistiwa 8

Dua kapal tugboat yang dioperasikan PTK, yakni TB Amazon Harbour dan TB Multi Progress, bergerak cepat membantu evakuasi 17 kru MV Khatulistiwa 8 yang mengalami kondisi darurat di perairan Tuban Jatim. (ANTARA)
JawaPos.com - Dua kapal tugboat yang dioperasikan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), yakni TB Amazon Harbour dan TB Multi Progress, bergerak cepat membantu evakuasi 17 kru MV Khatulistiwa 8 yang mengalami kondisi darurat di perairan Tuban, Jawa Timur, pada Rabu (7/10) malam.
"Begitu menerima informasi darurat, kami segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengerahkan armada terdekat untuk memberikan bantuan," kata Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono, dikutip Jumat (9/10).
Yudi menyampaikan respons cepat yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan operasional PTK dalam menghadapi kondisi darurat di laut dengan mengutamakan keselamatan jiwa.
"Langkah ini kami lakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh pihak serta memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur," ujar Yudi.
Saat menerima informasi tersebut, kata dia, kedua tugboat PTK tengah standby di perairan Tuban. Setelah menerima sinyal distress dari MV Khatulistiwa 8, PTK segera berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), bagian dari Pertamina, untuk menentukan langkah penanganan.
Atas arahan KSOP, Marine Operation Tuban beserta Marine TPPI, lanjut Yudi, pihaknya langsung berkoordinasi untuk mengirimkan TB Amazon Harbour yang berada di sekitar Single Point Mooring (SPM) TPPI dan menjadi armada terdekat dengan lokasi kejadian segera dikerahkan menuju lokasi.
Kemudian TB Amazon Harbour membawa 10 kru di bawah komando Nakhoda Safari Moningka. Selanjutnya, TB Multi Progress dengan 9 kru di bawah komando Nakhoda Ichtiar turut diberangkatkan untuk memperkuat penanganan.
Setibanya di lokasi, TB Amazon Harbour berhasil menemukan MV Khatulistiwa 8 dan melakukan evakuasi. Sebanyak 17 kru berhasil dievakuasi ke atas TB Amazon Harbour, kemudian diserahterimakan kepada pihak Semen Indonesia dan KSOP melalui Dermaga Semen Indonesia Tuban untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, satu kru lainnya, yakni Chief Officer MV Khatulistiwa 8, masih dalam proses pencarian dan penanganan oleh pihak berwenang.
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