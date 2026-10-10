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Ryandi Zahdomo
Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.08 WIB

Warga Sengkol Jadi Marshal di MotoGP Mandalika 2026: Bangga Nama Kampung Halaman Mendunia

Julian Hariadi, warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bertugas sebagai marshal di ajang Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. (Istimewa)&nbsp; - Image

Julian Hariadi, warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bertugas sebagai marshal di ajang Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit tak hanya menyuguhkan aksi adu kecepatan para pebalap dunia.

Ajang bergengsi yang berlangsung di NTB ini turut menggerakkan roda perekonomian warga lokal Lombok dan sekitarnya melalui penyerapan tenaga kerja hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PT Pertamina Patra Niaga memastikan dukungan dalam ajang internasional ini melampaui penyediaan energi. 

Keterlibatan masyarakat sekitar diwujudkan secara nyata dalam berbagai sektor operasional, mulai dari petugas teknis lapangan hingga penyedia jasa layanan bagi wisatawan mancanegara.

Manfaat langsung dirasakan oleh Julian Hariadi, warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk pertama kalinya, Julian dipercaya bertugas sebagai marshal di ajang utama MotoGP, setelah sebelumnya sempat terlibat dalam beberapa event balap skala regional.

Tugas Julian terbilang vital, yakni membantu evakuasi sepeda motor pebalap yang mengalami insiden di lintasan menuju jalur servis.

Keterlibatan ini memberinya rasa bangga karena bisa berkontribusi langsung di tanah kelahirannya. Ia juga senang daerah kelahirannya semakin dikenal oleh wisatawan dunia.

"Senang bisa ikut menyukseskan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok, daerah kelahiran saya sendiri. Saya mendapatkan pengalaman baru, bertemu banyak teman, dan bisa bekerja langsung di sirkuit. Harapannya, kegiatan seperti ini terus ada agar masyarakat lokal bisa ikut berkontribusi," kata Julian.

Pelatihan Profesional dan Tambahan Pendapatan

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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