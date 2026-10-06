88 Seoul Yakin Proses Operasional Sudah Sesuai Standar di Tengah Laporan 284 Orang Keracunan

JawaPos.com - Restoran Korea 88 Seoul menyatakan proses operasional di gerainya yang berada di Paskal 23 Bandung telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pernyataan itu disampaikan di tengah laporan adanya 284 orang yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan di restoran tersebut. 88 Seoul menyebut keamanan, kualitas, dan kenyamanan pelanggan menjadi perhatian utama. Pihak restoran juga mengatakan tengah berfokus pada penanganan pelanggan yang menyampaikan keluhan.

"Kami memastikan proses operasional di gerai kami berjalan sesuai dengan standar yang kami tetapkan," tulis 88 Seoul Indonesia dalam pernyataannya, dikutip Selasa (8/10).

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Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah pelanggan mengeluhkan kondisi kesehatan mereka di media sosial usai makan di 88 Seoul Paskal. Salah satu pelanggan mengaku mengalami sakit perut, diare, demam, sakit kepala, meriang, nyeri pada tubuh, hingga lemas.

Keluhan tersebut juga mencuat setelah adanya laporan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait jumlah pelanggan yang mengalami dugaan keracunan. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, jumlahnya mencapai 284 orang dan Dinkes disebut tengah melakukan investigasi langsung ke gerai 88 Seoul di Paskal.

88 Seoul kemudian meminta pelanggan yang mengalami kondisi serupa atau membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk menghubungi layanan Customer Care di nomor 081511759999 dengan memilih menu "Customer Care".

"Kami mendengar dan peduli atas kekhawatiran yang disampaikan oleh sejumlah pelanggan setelah berkunjung ke 88 SEOUL - 23 Paskal, Bandung," kata pihak restoran.

88 Seoul juga menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang telah memberikan laporan maupun masukan. Informasi tersebut disebut akan menjadi bahan bagi restoran untuk menjaga kualitas dan pengalaman pelanggan.

Sebelumnya, sebanyak 284 orang dilaporkan mengalami keracunan setelah makan di restoran Korea 88 Seoul di Paskal 23, Bandung. Data tersebut disebut berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang saat ini tengah melakukan investigasi dengan mendatangi langsung gerai restoran tersebut.

Informasi mengenai jumlah korban itu disampaikan salah seorang pelanggan melalui unggahan di Threads. Ia mengaku mengalami sejumlah gejala setelah makan di restoran tersebut, mulai dari sakit perut, diare, demam, sakit kepala, meriang, hingga badan terasa lemas.