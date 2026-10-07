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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 7 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Resto Korea 88 Seoul Tutup 2 Hari Usai Kasus Keracunan, Sampaikan Permintaan Maaf

88 Seoul paskal (maps) - Image

88 Seoul paskal (maps)

JawaPos.com - Restoran Korea 88 Seoul Paskal 23 Bandung meminta maaf kepada pelanggan yang diduga mengalami keracunan setelah berkunjung ke gerainya. Sebagai tindak lanjut, 88 Seoul Paskal 23 Bandung memutuskan menghentikan sementara operasional selama dua hari, yakni pada 7-8 Oktober 2026. 

"Kepada pelanggan yang mengalami kondisi dan pengalaman yang tidak menyenangkan setelah berkunjung ke 88 SEOUL - 23 Paskal, Bandung, kami menyampaikan permohonan maaf," tulis 88 Seoul dalam pernyataannya, dikutip Rabu (7/10).

88 Seoul menutup gerainya selama 2 hari di Paskal sebagai bentuk kehati-hatian. Restoran juga menegaskan keamanan, kualitas, dan kenyamanan pelanggan tetap menjadi prioritas.

Selain itu, pihak restoran mengatakan bahwa timnya terus berupaya menghubungi pelanggan yang sebelumnya menyampaikan keluhan. Pendampingan juga disiapkan bagi pelanggan yang membutuhkan bantuan sebagai bagian dari tindak lanjut atas laporan tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 284 orang dilaporkan mengalami keracunan setelah makan di restoran Korea 88 Seoul di Paskal 23, Bandung. Data tersebut disebut berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang saat ini tengah melakukan investigasi dengan mendatangi langsung gerai restoran tersebut.

Informasi mengenai jumlah korban itu disampaikan salah seorang pelanggan melalui unggahan di Threads. Ia mengaku mengalami sejumlah gejala setelah makan di restoran tersebut, mulai dari sakit perut, diare, demam, sakit kepala, meriang, hingga badan terasa lemas.

"Sakitnya parah banget bahkan sampai sekarang perut masih sakit kaya usus buntu padahal udah ke RS Borromeus," tulis akun Threads Shiellalrnc, dikutip Selasa (6/10).

Editor: Sabik Aji Taufan
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