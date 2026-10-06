284 Orang Dilaporkan Keracunan Usai Makan di Restoran Korea Paskal Bandung, 88 Seoul Buka Suara

88 Seoul paskal (maps)
JawaPos.com - Sebanyak 284 orang dilaporkan mengalami keracunan setelah makan di restoran Korea 88 Seoul di Paskal 23, Bandung. Data tersebut disebut berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang saat ini tengah melakukan investigasi dengan mendatangi langsung gerai restoran tersebut.
Informasi mengenai jumlah korban itu disampaikan salah seorang pelanggan melalui unggahan di Threads. Ia mengaku mengalami sejumlah gejala setelah makan di restoran tersebut, mulai dari sakit perut, diare, demam, sakit kepala, meriang, hingga badan terasa lemas.
"Sakitnya parah banget bahkan sampai sekarang perut masih sakit kaya usus buntu padahal udah ke RS Borromeus," tulis akun Threads Shiellalrnc, dikutip Selasa (6/10).
Ia menyebut telah dua kali makan di restoran tersebut, yakni pada 6 September dan 3 Oktober 2026. Menurutnya, pelanggan yang mengalami keracunan mayoritas datang pada 3-4 Oktober.
Sementara itu, pihak 88 Seoul Indonesia akhirnya buka suara terkait keluhan pelanggan. Dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosial, 88 Seoul menyatakan telah mendengar dan memperhatikan kekhawatiran sejumlah pelanggan setelah berkunjung ke gerai 88 Seoul Paskal, Bandung.
"Keamanan, kualitas, dan kenyamanan pelanggan selalu menjadi prioritas kami," tulis 88 Seoul Indonesia dalam pernyataannya.
Pihak restoran menyebut saat ini fokus menangani pelanggan yang menyampaikan keluhan serta memastikan proses operasional di gerai berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
88 Seoul juga meminta pelanggan yang mengalami kondisi serupa atau membutuhkan penanganan lebih lanjut menghubungi Customer Care di nomor 081511759999 melalui menu Customer Care.
"Kami menghargai setiap informasi yang diberikan sebagai bagian penting bagi kami untuk terus menjaga kualitas dan pengalaman pelanggan," demikian pernyataan 88 Seoul Indonesia.
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