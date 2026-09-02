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Ardini Pramitha
Kamis, 3 September 2026 | 00.24 WIB

Kepala SPPG Kalitengah Ogah Disalahkan, Sebut MBG Dicicipi Guru Sebelum Dibagikan

Kepala SPPG Kalitengah, Sidoarjo Rafli Ridho (Dok.Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Kepala SPPG Kalitengah, Sidoarjo Rafli Ridho (Dok.Ardini Pramitha/JawaPos.com)

 JawaPos.com - Kepala SPPG Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo Rafli Ridho tidak mau disalahkan 100 persen. Rafli berkelit dengan menyebut prosedur pembagian ompreng sudah sesuai regulasi.  

Rafli menyampaikan sebelum ompreng Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibagikan kepada siswa dan santri Ponpes Manbaul Hikam, menu yang ada dalam ompreng terlebih dahulu dicicipi oleh guru masing-masing sekolah. Sehingga guru menjadi filter pertama MBG dari Rafli sebelum sampai ke para santri. 

Rafli menjelaskan bahwa MBG tiba di sekolah pukul 11.00 WIB. Setelah sempat dites rasa oleh guru dan dinyatakan aman, baru ompreng MBG itu didistribusikan.
 
"Jadi, setiap (distribusi) ke sekolahan itu ada sampel yang nantinya itu diicipi oleh PIC (penanggung jawab, Red) dari pihak sekolah. Nah, setelah saya tanyai, katanya aman, enggak ada masalah dimakanan itu. Tapi kenapa kok keracunan? Lah itu yang saya bingung," kata Rafli ditemui di lokasi SPPG Kalitengah, Rabu (2/9). 

Rafli mengungkapkan bahwa proses masak dilakukan sekitar pukul 05.30 WIB. Kemudian, sajian MBG itu dikirim ke sekolah-sekolah yang jadi konsumen SPPG pukul 11.00 WIB."Makanan itu bertahan sekitar empat jam setelah didistribusikan," ucap Rafli. 

Baqiyah, salah seorang wali santri Ponpes Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mengatakan dari cerita anaknya diketahui sekitar jam 13.00 WIB anak-anak mendapatkan ompreng MBG. Kemudian setelah salat Asar, atau sekitar pukul 15.00 WIB, para santri mulai bertumbangan di kelas masing-masing,

Atas insiden di Ponpes Manbaul Hikam ini, Rafli menyampaikan rasa penyesalan yang sangat besar. Serta meminta maaf kepada seluruh korban keracunan yang diduga terjadi usai menyantap MBG. 

Ratusan siswa dan santri diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG, Selasa (1/9) siang. Mereka mengalami pusing, mual hingga kenjang dan harus dirujuk ke beberapa rumah sakit di Sidoarjo. Terbaru, total 566 siswa dan santri mengalami keracunan. Dan 88 di antaranya masih dirawat. 

Editor: Diar Candra
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