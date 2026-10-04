ICMI Kabupaten Malang Dilantik, KADIN Buka Peluang Kolaborasi Ekonomi

Plantikan pengurus ICMI Kabupaten Malang periode 2026–2031 membuka peluang sinergi strategis lintas sektor. (Istimewa)
JawaPos.com - Momentum pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Malang periode 2026–2031 membuka peluang sinergi strategis lintas sektor.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Malang secara terbuka menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan jajaran cendekiawan muslim tersebut guna mengakselerasi perekonomian daerah.
Ketua KADIN Kabupaten Malang Bambang Suryanto menilai, kolaborasi antara kedua organisasi ini sangat potensial untuk direalisasikan.
Terlebih, terdapat irisan kepengurusan karena sejumlah figur pengusaha KADIN turut mengemban amanah di struktur ICMI Kabupaten Malang.
Salah satunya adalah Ketua ICMI Kabupaten Malang terpilih Makhrus Sholeh yang juga aktif di KADIN serta memegang pucuk kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Malang.
“Dengan pelantikan ICMI Kabupaten Malang ini, ke depan bisa berkolaborasi dengan KADIN. Karena anggota KADIN juga ada beberapa yang menjadi pengurus ICMI,” ujar Bambang di Malang, Sabtu (3/10).
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Keterpaduan antara kalangan dunia usaha, akademisi, dan praktisi agrobisnis tersebut dinilai Bambang sebagai modal kuat dalam merumuskan agenda kerja bersama.
KADIN dan ICMI dijadwalkan segera mematangkan rincian program kerja yang adaptif dan terintegrasi dengan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang.
“Ke depan akan bisa kita bahas bersama Ketua ICMI, membahas lebih detail program apa yang bisa kita kolaborasikan agar selaras dengan Pemerintah Kabupaten Malang,” tutur Bambang.
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