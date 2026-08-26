Malang Migrant Center Resmi Hadir, Kadin Kabupaten Malang Siap Buka Kolaborasi

JawaPos.com — Soft launching Malang Migrant Center (MMC) di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (26/8/2026), mendapat sambutan positif dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Malang.

Kadin Kabupaten Malang siap memperkuat kolaborasi untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di luar negeri.

MMC Dinilai Penting bagi Calon Pekerja Migran

Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Konstruksi Kadin Kabupaten Malang, Harry Soelasmono, menilai kehadiran Malang Migrant Center menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat mendapatkan wawasan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Menurutnya, pusat layanan tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami lebih jauh peluang dan berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi pekerja migran.

“Adanya Malang Migrant Center ini sangat baik sekali,” ujar Harry.

“Ada keterlibatan atau perhatian dari pemerintah pusat mengenai Malang Migrant Center ini dibentuk, sehingga sangat membantu saudara-saudara kita yang ingin mengetahui wawasan ataupun pengetahuan tentang bekerja di luar negeri seperti apa.”

Harry berharap MMC tidak berhenti sebagai pusat penyampaian informasi, tetapi ikut menjalankan fungsi edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan.

Informasi mengenai prosedur keberangkatan, peluang kerja, persiapan, serta berbagai aspek penting lainnya dinilai perlu dipahami masyarakat sejak awal agar keputusan bekerja di luar negeri dilakukan secara matang.