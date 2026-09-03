Zero ODOL mulai 2027, Kadin Minta Ada Roadmap Implementasi yang Jelas

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengingatkan jajaran bahwa distribusi barang maupun bahan pokok harus tetap lancar saat penerapan zero over dimension over loading (ODOL) mulai 2027.

Pelaksanaan zero ODOL perlu dilakukan secara terukur dan mempertimbangkan kondisi nasional. Pasalnya, pada 2027, terdapat agenda besar berskala nasional, termasuk Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

”Kegiatan zero ODOL ini jangan sampai mempengaruhi ketersediaan barang, terutama bapokting (bahan pokok dan barang penting), apalagi mempengaruhi stabilitas harga di lapangan,” ungkap Wibowo dilansir dari Antara.

Wibowo menegaskan, penerapan zero ODOL tidak boleh hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi langkah preventif dan pendekatan kepada para pengemudi.

Korlantas Polri telah melakukan pendekatan kepada para sopir angkutan barang sebagai bagian dari upaya preventif.

Wibowo mengharapkan pendekatan tersebut dapat diterapkan jajaran kepolisian di daerah.

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”Korlantas sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada sopir-sopir. Kemarin kita sudah memberikan bantuan, mungkin ini bisa juga dilakukan oleh masing-masing jajaran,” tutur Wibowo.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesian berharap ada roadmap implementasi yang jelas, masa transisi yang cukup, serta sosialisasi dan uji coba sebelum penerapan Zero ODOL.