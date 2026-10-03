Pengolahan Sampah Daerah Butuh Skala Ekonomi, KLH Dorong Model Sirkular

Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat (kanan) di pusat pengolahan sampah TOSS Center Gema Santi, Klungkung, Bali. (Istimewa)
JawaPos.com — Pengolahan sampah di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi pemasaran produk hasil olahan dan skala ekonomi. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular agar sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat menghasilkan nilai ekonomi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah daerah perlu memiliki inisiatif untuk mengolah sampah secara mandiri dengan melibatkan teknologi dan sektor swasta.
"Seperti Pemerintah Kabupaten Klungkung di sini yang punya inisiatif baik untuk mengolah sampahnya dengan menerapkan konsep circular ekonomi. Itu praktik yang baik," kata Jumhur usai mengunjungi TOSS Center Gema Santi, Klungkung, Bali, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Jumhur, pengolahan di Klungkung telah memanfaatkan teknologi untuk mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya melalui proses pirolisis yang menghasilkan bahan bakar, serta pengolahan sampah organik menjadi briket yang dapat digunakan sebagai alternatif batu bara.
"Nah tadi di sini barusan dijelaskan alat pengolah sampah bisa menghasilkan pirolisis atau bahan bakar seperti solar dan seperti briket batu bara atau disebut green coal (batu bara hijau) karena dibuat dari sampah organik yang dipres menjadi batubara," ujarnya.
Namun, pemasaran produk tersebut masih menjadi tantangan. Menurut Jumhur, lokasi Bali yang relatif kecil sementara sebagian industri pengguna berada di Pulau Jawa membuat aspek distribusi dan biaya pengiriman perlu diperhitungkan.
KLH, kata dia, tengah membahas harga produk sekaligus mekanisme pengiriman atau pengambilannya. Pemerintah juga akan membantu mempertemukan pengelola dengan calon pembeli dari sektor industri.
"Pemerintah akan mendorong kalau ada kesulitan soal pembeli dan sebagainya, nanti kami akan coba komunikasi. Karena sebaliknya, dari pihak pembeli juga sudah menghubungi kami (KLH). Mereka mencari di mana ada produk-produk yang seperti ini, tolong diberitahu untuk bisa dia peroleh," kata Jumhur.
Ia menilai, penggunaan produk hasil pengolahan sampah juga dapat memberikan manfaat bagi industri karena berpotensi mengurangi penggunaan energi fosil dan mendukung upaya penurunan emisi.
Di sisi lain, persoalan skala menjadi faktor penting dalam keberlanjutan bisnis pengolahan sampah. Jumhur mengatakan, volume sampah di tingkat kabupaten umumnya tidak sebesar wilayah metropolitan sehingga pengelola perlu mencari model yang memungkinkan pengolahan dilakukan dalam skala lebih besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022