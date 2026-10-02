Suhu Terik 36 Derajat dan Angin Kencang Meluas di Jatim, Blitar Mulai Diguyur Hujan

Ilustrasi warga melintas di tengah kondisi cuaca panas terik.

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, secara umum kondisi cuaca Jatim cerah dan cerah berawan sejak pagi, Jumat (2/10).

Namun, di balik cuaca cerah tersebut, tersembunyi potensi suhu panas ekstrem, angin kencang, hingga anomali hujan ringan di beberapa daerah.

Gelombang panas terik masih menjadi sorotan utama di Jawa Timur. Suhu udara maksimal yang menembus angka 36 derajat celsius kembali meluas.

Kondisi yang sangat panas ini di hari sebelumnya hanya dirasakan di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Namun hari ini, selain Kota Mojokerto, ada Kota Madiun dan Jombang yang juga berpotensi dilanda suhu terik serupa.

Selain suhu yang tinggi, ancaman angin kencang yang sempat mereda di hari sebelumnya, hari ini kembali membayangi sejumlah daerah.

Surabaya menjadi salah satu daerah yang diprakirakan ditiup angin kencang yang cukup ekstrem mencapai kecepatan 46,3 kilometer per jam. Selain Surabaya, ada Sidoarjo, Jombang, Kota Mojoketo, dan Mojokerto yang juga menghadapi ancaman serupa.

Menariknya, di tengah dominasi cuaca terik dan berangin, BMKG memprakirakan adanya guyuran hujan di sebagian kecil wilayah Jatim.

Pada periode siang hingga sore hari, Kota dan Kabupaten Blitar berpotensi dilanda hujan ringan. Di luar rentang waktu tersebut, kondisi langit di kawasan Blitar diprakirakan hanya berawan hingga cerah berawan.