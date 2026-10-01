Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.09 WIB

Simpanan Warga NTB Tumbuh 8,49 Persen, Dana Ritel Jadi Penopang Pendanaan Perbankan

Pertumbuhan simpanan ritel di NTB mencapai 8,49 persen secara tahunan hingga Juli 2026, memperkuat basis pendanaan perbankan (Dok LPS). - Image

Pertumbuhan simpanan ritel di NTB mencapai 8,49 persen secara tahunan hingga Juli 2026, memperkuat basis pendanaan perbankan (Dok LPS).

JawaPos.com — Kinerja simpanan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunjukkan pertumbuhan positif hingga Juli tahun ini. Termasuk pada kelompok nominal di bawah Rp 100 juta yang mayoritas berasal dari rumah tangga.

Pertumbuhan simpanan ritel sebesar 8,49 persen secara tahunan menjadi sinyal kemampuan menabung masyarakat tetap terjaga sekaligus memperkuat basis pendanaan perbankan.

Pertumbuhan simpanan di NTB tercatat positif pada hampir seluruh kelompok tiering hingga Juli 2026 dengan kisaran pertumbuhan 3,63–11,05 persen secara tahunan. Meski terdapat kontraksi pada kelompok simpanan di atas Rp 5 miliar, dana masyarakat dengan nominal di bawah Rp 100 juta justru mencatat pertumbuhan 8,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kelompok simpanan di bawah Rp 100 juta mayoritas berasal dari rekening milik perorangan atau rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan menabung masyarakat pada segmen ritel masih cukup terjaga di tengah dinamika perekonomian dan tren kenaikan suku bunga.

Secara struktur, simpanan dengan nominal besar masih mendominasi porsi dana perbankan di NTB. Namun, pertumbuhan pada kelompok simpanan ritel memberikan gambaran penting mengenai semakin kuatnya basis penghimpunan dana dari masyarakat dengan nominal simpanan lebih kecil.

Perbaikan kinerja simpanan rumah tangga juga menjadi sinyal positif bagi struktur pendanaan perbankan. Pertumbuhan dana yang tidak hanya bergantung pada deposan besar dapat memberikan basis pendanaan yang relatif lebih stabil karena ditopang oleh dana ritel dari masyarakat.

Rekening Dijamin Penuh Capai 99,98 Persen

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan NTB juga didukung program penjaminan simpanan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Per Juli 2026, cakupan rekening yang mendapatkan jaminan penuh hingga Rp 2 miliar tetap sangat tinggi, baik pada bank umum maupun BPR/BPRS di NTB.

Pada bank umum, sebanyak 99,98 persen rekening atau sekitar 9,9 juta rekening di NTB mendapatkan jaminan penuh sampai dengan Rp2 miliar. Sementara itu, cakupan jaminan penuh pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau setara dengan sekitar 357 ribu rekening.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Bagi Gen-Z Lewat Kuliah Perdana Malang Mbois - Image
Nasional

LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Bagi Gen-Z Lewat Kuliah Perdana Malang Mbois

Selasa, 22 September 2026 | 19.38 WIB

LPS Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Desa Adat Sade di NTB - Image
Berita Daerah

LPS Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Desa Adat Sade di NTB

Selasa, 22 September 2026 | 16.31 WIB

LPS Perkuat Kepercayaan Masyarakat Lewat Program Penjaminan Simpanan - Image
Nasional

LPS Perkuat Kepercayaan Masyarakat Lewat Program Penjaminan Simpanan

Jumat, 18 September 2026 | 20.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore