LPS Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Desa Adat Sade di NTB

JawaPos.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Kantor Perwakilan LPS II menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bantuan tersebut disalurkan melalui MIM Foundation sebagai Mitra Pelaksana pada Kamis (17/9) lalu.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat menyampaikan bahwa tali asih tersebut merupakan bentuk empati dan kepedulian LPS terhadap masyarakat Desa Adat Sade yang terdampak musibah.

“Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa saudara-saudari kita di Desa Adat Sade. Kita semua tahu bahwa Desa Sade bukan sekadar pemukiman, melainkan warisan budaya bernilai tinggi yang menjadi kebanggaan kita bersama,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat. Melainkan juga mendukung upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di kawasan adat tersebut.

“Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui program LPS Peduli: Bakti Bagi Negeri memberikan bantuan berupa 125 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak serta 20 Alat Pemadam Api Ringan (APAR),” kata Bambang.

Keberadaan APAR di desa diharapkan dapat menjadi salah satu langkah mitigasi awal dalam menghadapi risiko kebakaran. Adanya APAR juga menjadi bagian dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga kawasan adat.

“Penyerahan APAR ini kami harapkan dapat menjadi langkah mitigasi awal untuk penanganan pada kondisi serupa di masa mendatang,” katanya.

Bambang berujar bahwa bantuan yang diberikan tentu tidak dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami masyarakat akibat kebakaran. Namun, LPS berharap kehadirannya dapat memberikan dukungan moral sekaligus membantu meringankan beban warga.