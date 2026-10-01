Kemenag Gelontorkan Rp 85,84 Miliar untuk Pemulihan Ratusan Madrasah Terdampak Bencana Sumatera

JawaPos.com - Kementerian Agama mengalokasikan Rp 85,84 miliar untuk memulihkan 490 madrasah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi madrasah negeri maupun swasta pada Tahun Anggaran 2026.

Dari 490 madrasah penerima bantuan, sebanyak 167 merupakan madrasah negeri dan 323 lainnya madrasah swasta.

Program ini ditujukan untuk mengembalikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan.

Salah satu madrasah yang masuk dalam program pemulihan tersebut adalah MIN 5 Pidie Jaya di Seunong yang rusakan berat hingga bangunannya hanyut tidak dapat lagi digunakan.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag M. Arskal Salim GP mengatakan, Kemenag telah mengusulkan sejumlah fasilitas melalui anggaran yang tersedia.

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Sementara kebutuhan fasilitas lain akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan perencanaan dan pembiayaan tidak tumpang tindih.

”Kita ingin kebutuhan madrasah bisa dipenuhi secara bertahap. Yang paling penting sekarang adalah memastikan bangunan dapat kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujar M. Arskal Salim GP.