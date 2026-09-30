Kemenag Salurkan Rp 65,2 M untuk Pemulihan Pesantren dan PTKIS Terdampak Banjir Aceh

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam M. Arskal Salim (batik cokelat) meninjau proses pemulihan fasilitas PTKIS yang terdampak bencana di Aceh. (Antara)
JawaPos.com - Kementerian Agama menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran senilai Rp 6,6 miliar. Bantuan itu untuk memulihkan fasilitas pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) yang terdampak bencana di Aceh.
Bantuan disalurkan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag, diarahkan untuk mempercepat pemulihan fasilitas sekaligus memastikan kegiatan akademik di kampus terdampak kembali berjalan.
“Bantuan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Agama dalam membantu proses pemulihan perguruan tinggi yang terdampak bencana," terang Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, M. Arskal Salim dilansir dari Antara.
"Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi keberlanjutan layanan pendidikan,” imbuh M. Arskal Salim.
Kemenag juga mendorong pemulihan ekosistem akademik agar proses pembelajaran dapat kembali berlangsung secara optimal.
Selain bantuan sarana dan prasarana, Kemenag memberikan dukungan lain bagi sivitas akademika yang terdampak bencana.
Dukungan tersebut, antara lain berupa keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa serta bantuan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai kebijakan pemulihan yang ditetapkan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen Kemenag dalam memastikan keberlangsungan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, terutama di wilayah terdampak bencana.
“Kami ingin memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan dan pesantren dapat kembali menjalankan peran strategisnya di tengah masyarakat,” ujar Basnang.
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