Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 17 September 2026 | 04.24 WIB

Program Pesantren Nyaman Belajar Sedot Rp 17,5 Miliar, Menag Sebut 12 Juta Santri Adalah Anak Bangsa

Kementerian Agama bersama Baznas bakal memperbaiki sarana prasarana di 700 pesantren dan madrasah melalui program Pesantren Nyaman Belajar. (Istimewa) - Image

Kementerian Agama bersama Baznas bakal memperbaiki sarana prasarana di 700 pesantren dan madrasah melalui program Pesantren Nyaman Belajar. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Agama bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bakal memperbaiki sarana prasarana di 700 pesantren dan madrasah melalui program Pesantren Nyaman Belajar.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas penyaluran zakat.

”Prioritas kita ada lima, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan mualaf. Salah satu prioritas kita adalah pendidikan,” kata Sodik dilnasir dari Antara saat peluncuran program Pesantren Nyaman Belajar di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (16/9).

Dia mengatakan dukungan terhadap pendidikan dilakukan Baznas melalui berbagai bentuk, mulai dari pemberian beasiswa hingga penguatan infrastruktur Pendidikan, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga.

Sodik mengatakan, program itu diharapkan dapat terus dikembangkan, terutama pada tahun anggaran berikutnya, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki basis keagamaan sekaligus penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

”Jadi, satu beasiswa, infrastruktur, IT, dan lain-lain,” ujar Sodik.

Dia menjelaskan, Baznas pada tahun ini telah mengalokasikan sekitar Rp 40 miliar untuk sejumlah program pendidikan, termasuk dukungan bagi Kementerian Agama.

Ke depan, Baznas akan terus memperluas pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di sektor pendidikan.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Indonesia memiliki 42 ribu pesantren dan mayoritas dikelola secara mandiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pondok Pesantren Baitul Arqom Siap Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Melalui Kemandirian Pangan - Image
Pendidikan

Pondok Pesantren Baitul Arqom Siap Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Melalui Kemandirian Pangan

Jumat, 11 September 2026 | 23.40 WIB

Jagat Golf Tournament Galang Donasi untuk Pondok Pesantren - Image
Sports

Jagat Golf Tournament Galang Donasi untuk Pondok Pesantren

Jumat, 11 September 2026 | 03.37 WIB

Patahkan Stigma Kampungan, Siswa Madrasah Jatim Pamerkan Inovasi Robotika hingga AI - Image
Surabaya Raya

Patahkan Stigma Kampungan, Siswa Madrasah Jatim Pamerkan Inovasi Robotika hingga AI

Selasa, 1 September 2026 | 22.34 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore