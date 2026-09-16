Program Pesantren Nyaman Belajar Sedot Rp 17,5 Miliar, Menag Sebut 12 Juta Santri Adalah Anak Bangsa

JawaPos.com - Kementerian Agama bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bakal memperbaiki sarana prasarana di 700 pesantren dan madrasah melalui program Pesantren Nyaman Belajar.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas penyaluran zakat.

”Prioritas kita ada lima, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan mualaf. Salah satu prioritas kita adalah pendidikan,” kata Sodik dilnasir dari Antara saat peluncuran program Pesantren Nyaman Belajar di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (16/9).

Dia mengatakan dukungan terhadap pendidikan dilakukan Baznas melalui berbagai bentuk, mulai dari pemberian beasiswa hingga penguatan infrastruktur Pendidikan, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga.

Sodik mengatakan, program itu diharapkan dapat terus dikembangkan, terutama pada tahun anggaran berikutnya, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki basis keagamaan sekaligus penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

”Jadi, satu beasiswa, infrastruktur, IT, dan lain-lain,” ujar Sodik.

Dia menjelaskan, Baznas pada tahun ini telah mengalokasikan sekitar Rp 40 miliar untuk sejumlah program pendidikan, termasuk dukungan bagi Kementerian Agama.

Ke depan, Baznas akan terus memperluas pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di sektor pendidikan.