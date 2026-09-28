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Selasa, 29 September 2026 | 01.28 WIB

Sopir Truk Blokade Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Antrean Kendaraan Capai 18 Km

Ilustrasi antrean kendaraan roda empat pemudik di area parkir utama Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, jawa Timur (ANTARA/Novi Husdinariyanto) - Image

Ilustrasi antrean kendaraan roda empat pemudik di area parkir utama Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, jawa Timur (ANTARA/Novi Husdinariyanto)

JawaPos.com - Kemacetan masih terjadi di akses menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, imbas aksi unjuk rasa dan blokade oleh sopir truk pada Sabtu (26/9). 

Hingga Senin (28/9) pagi, antrean kendaraan yang didominasi angkutan logistik rute Jawa-Bali masih mengular hingga 18 kilometer.

Manager Humas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Bintang Felfian mengatakan, aksi protes para sopir sebenarnya telah berakhir. 

Akses keluar masuk pelabuhan di pintu dermaga juga sudah kembali dibuka sepenuhnya untuk melayani kendaraan.

Namun, dampak kelumpuhan imbas pemblokiran akhir pekan lalu masih sangat terasa di sisi Banyuwangi.

"Pantauan ekor jam 07.00 WIB tadi ada di Pasar Wongsorejo atau macet sekitar 18 kilometer," kata Bintang.

Kondisi sebaliknya justru terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, di mana arus lalu lintas dilaporkan sudah lancar tanpa antrean berarti.

Merespons situasi darurat lalu lintas ini, ASDP memfokuskan seluruh unsur terkait untuk memulihkan layanan operasional.

Fokus utama pihak pelabuhan saat ini adalah mengurai antrean tersebut secara bertahap tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran.

Sebagai siasat di lapangan, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, menerapkan strategi pemisahan beban kendaraan.

Editor: Bayu Putra
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